"La memoria di guerra si tinge di blu"

Perché ieri diversi monumenti in centro si sono illuminati di blu? "Pesaro ha aderito alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo che si celebra il 1° febbraio – spiega Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale –. Coltivare la memoria sensibilizza sul dramma vissuto dai civili coinvolti nei conflitti armati. Quest’anno la ricorrenza è particolarmente significativa visto il contesto internazionale: nell’ultimo anno sono state oltre 33mila le vittime civili coinvolte nei 31 conflitti in corso per il mondo con un numero di vittime mai così elevato dal 2010, per via della guerra russo-ucraino e dalla recrudescenza del conflitto israelo-palestinese".