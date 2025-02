"La mensa scolastica è necessaria"

"Non sono d’accordo, per nulla": la dirigente scolastica Antonella Accili che guida l’Omnicomprensivo della Rovere non sposa le critiche mosse dalla minoranza e spazza i dubbi sulla nuova mensa scolastica. "Mi rendo conto che la situazione è complessa – spiega –, ma le cose vanno conosciute in profondità. Da quando sono a Urbania io ho sempre saputo che già da decenni quell’area è destinata all’edilizia scolastica, negli strumenti urbanistici non era e non è un’area verde, è un tutt’uno con gli edifici scolastici esistenti, è rimasta così solo perché non c’era la possibilità di fare quello che si doveva fare".

Qui si apre un capitolo sull’utilità della mensa scolastica: "A Urbania molti genitori lavorano o sono pendolari, non tutti hanno parenti o nonni che possono essere d’appoggio e da subito ho avuto grande richiesta di un tempo pieno scolastico. Questo alla primaria presuppone la mensa. Ho tardato tanto a considerarlo proprio perché mancava una struttura fondamentale dove fare mangiare i bambini. Per questo non possono utilizzarsi spazi improvvisati ma servono ambienti adeguati, puliti e accessibili. Ora che avrò una mensa ho già inoltrato la richiesta del tempo pieno all’Ufficio Scolastico".

Non è un trend solo durantino: "È il Ministero che spinge sempre più una la settimana corta e l’attività pomeridiana, si caldeggia il tempo pieno alla primaria e tempo prolungato a medie. Impossibile poi utilizzare la cucina della scuola materna: un salone mensa non esiste attualmente in nessun ordine scolastico. Questa, insomma, per Urbania è una grande possibilità e la nuova struttura può essere realizzata solo in quel punto perché per rispondere alle direttive Pnrr deve essere contigua alle scuole a cui si riferisce".

L’amministrazione, infatti, aveva presentato altri due progetti che prendevano in esame altre zone ma sono stati tutti respinti. L’ultimo appunto è sulla struttura a un piano anziché due: "Tutte le nuove strutture scolastiche, soprattuto per i più piccoli sono a un piano: si eliminano le barriere architettoniche, sono meno pericolose e più fruibili. Una struttura come una mensa, poi, non è fattibile a due piani per la sicurezza dei bambini, per chi deve controllarli e per chi deve movimentare il cibo. Facendola su un piano solo, poi, avremo finalmente anche uno spazio polifunzionale che può diventare un grande salone per i momenti condivisi. Oltretutto, quell’area dove sorgerà la mensa è attigua alla scuola esistente, costruirci a fianco una struttura alta vorrebbe dire andare a togliere tutta la luminosità".

Andrea Angelini