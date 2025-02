La messa del vescovo a lume di candela

Domani, nella Chiesa di San Giovanni, a Pesaro, alle 19, l’arcivescovo Sandro Salvucci celebrerà la “Messa Laudato si’ a lume di candela” (preceduta dalla recita del rosario alle ore 18.30) in occasione dell’iniziativa “M’illumino di Meno” promossa per la Giornata nazionale del risparmio energetico. All’iniziativa aderisce il Circolo “Laudato si’ Colli e Castelli di Pesaro”, in collaborazione col Gruppo Scout Agesci Pesaro 1 e la Pro Loco di Candelara. La celebrazione, che vuole promuovere la cultura della sostenibilità ambientale sostenuta anche da Papa Francesco nella “Laudato si’”, sarà suggestiva tra canti e riflessioni tratte dai Vangeli e dalla Enciclica. Le intenzioni di preghiera saranno rivolte verso la neonata Comunità energetica Cers di Borgo Santa Maria, il cui parroco, don Giorgio Paolini, è capofila di un progetto mirato a ridurre gli sprechi e l’inquinamento.