La messa in ricordo: gli azzurri a Serrungarina

"Esprimo a nome personale e dell’intero coordinamento provinciale di Forza Italia enorme cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia e uomo che ha rivestito un ruolo fondamentale nella vita politica italiana negli ultimi trent’anni. Un presidente che non perdeva mai occasione di raccomandarci di non considerare nemici gli avversari politici". Una messa alla memoria di Silvio Berlusconi si è tenuta ieri pomeriggio alla Chiesa di Serrungarina alla presenza di Elisabetta Foschi. La coordinatrice di Forza Italia ha voluto ricordare in un intervento il presidente del partito e le sue idee.