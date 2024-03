La metafisica rinascimentale dell’artista Bruno Radicioni

Si apre domani nell’antico corridoio dell’Albergo San Domenico, in piazza Rinascimento, la mostra “La Famiglia Urbinate“, interamente dedicata alle opere del maestro Bruno Radicioni, artista fanese scomparso nel 1997.

L’esposizione, a ingresso libero, sarà aperta tutti i giorni a orario continuato fino al 28 giugno, e gode del patrocinio di Pesaro 2024, del comune di Urbino, dell’ateneo e della Regione Marche. "Sono davvero lieto – ci racconta il figlio Lorenzo – che le opere di mio padre tornino ad essere ammirate nella città ducale per la terza volta, dopo le due importanti mostre del 1972 e del 1993. È il luogo migliore per vederle, e alcune contengono anche dei riferimenti all’architettura e alla cultura artistica urbinate". Nato nel 1933 e formatosi alla scuola d’arte di Fano in ceramica, Bruno Radicioni lavora per anni in Canada, poi torna in Italia e solo a quel punto inizia a dipingere e a vivere solo della vendita dei propri quadri, raccogliendo i frutti di varie mostre fatte in Italia e all’estero. Prosegue il figlio: "Non si serviva della mediazione di galleristi e nella sua bottega fanese di via Cavour c’era solo mia mamma che curava la parte commerciale. Dipingeva solo se era ispirato ed era molto veloce: per un quadro impiegava da un giorno a qualche giorno al massimo, e i paesaggi li realizzava tutti dal vero fino al completamento, senza ritoccarli in studio, come i porticcioli del Salento che tanto amava e si possono vedere esposti a Urbino".

La produzione di Radicioni non si limita agli oli su tela, ma comprende litografie, serigrafie e calcografie, tutte stampate presso i migliori studi di Urbino. Nei dipinti è famoso per le sue figure (quasi) sempre calve: un modo per non collocarle nel tempo e non dare loro una precisa connotazione sessuale: si ha così modo di soffermarsi sulla loro presenza nell’opera senza identificare il personaggio e fissarlo in un limitato contesto, facendosi ammaliare dal loro sguardo, dritto verso l’osservatore, e dagli sfondi, sempre ricchi di colori e sensazioni. Senza volerlo, nei suoi ritratti si ritrovano influenze pierfrancescane ma anche metafisiche, teste lisce che oggi potremmo definire quasi “di moda“ ma prodotte negli anni ’80 o ’90 in contesti artistici che resero Bruno Radicioni inconfondibile. "Con questa mostra – conclude Lorenzo – si chiude un cerchio e ringrazio Vip Hotels per la disponibilità, invitando tutti a riscoprire l’arte di un grande artista fanese".

Giovanni Volponi