La mezzadria, i padroni e le lotte riscoperti in ’Nati da vicino’

C’è il ruolo importante della Fondazione XXV Aprile sulla recente uscita del libro ‘Nati da vicino’, un testo che è insieme una testimonianza, racconto corale e atto di impegno civile che riguarda Pergola e il suo territorio. La Fondazione ha curato e sovvenzionato la pubblicazione del volume, proseguendo in tal modo il proprio rapporto con il liceo scientifico ‘Torelli’ di Pergola, di cui aveva già finanziato diverse interessanti iniziative. Il presidente della Fondazione Carlo Niro, sottolinea: "Quest’ultimo lavoro degli studenti del liceo pergolese concerne un aspetto della vita lavorativa in campagna, di solito poco analizzato ed esplorato: la mezzadria nelle Marche. La ricerca degli studenti e delle studentesse si è avvalsa del racconto di Elvio Neri ‘Nati in campagna visti da vicino’ (titolo nel libro, ndr) che, basandosi sulle sue memorie e su una serie di interviste, ha ripercorso la storia della mezzadria restituendoci il mondo del lavoro nelle nostre campagne. Che era regolata da contratti ‘arcaici’, fra i padroni, proprietari dei terreni, e i mezzadri, i coltivatori degli stessi". "Un sentito ringraziamento a Elvio Neri, ai ragazzi e alle ragazze del liceo e alla loro professoressa Marzia Leprini per l’impegno e la disponibilità profusi in questo nuovo lavoro". Carlo Niro conclude: "Il libro ha anche il pregio di mettere in evidenza il tema delle lotte dei mezzadri".

