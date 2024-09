La Mezzanotte bianca . Animali, giochi, laboratori. E’ il paese dei balocchi

Allegria. Risate e aria leggera nonostante il caldo. La città è a misura di bambini. Il ritmo delle canzoni preannuncia colori, giochi e divertimenti. Avverte che c’è una festa in corso ed è la Mezzanotte bianca dei bambini, l’appuntamento fisso dell’ultimo fine settimana di agosto. Piazza del Popolo diventa un paese dei balocchi dove tutto è studiato a misura di bimbo: colori, bolle di sapone, giochi di un tempo ma anche moderni. Poi ci sono macchinine elettriche e gli stand con i gadget. Ambitissimo è lo zainetto ufficiale, distribuito gratuitamente: "Ne abbiamo oltre 1300 già prenotati, ma ne abbiamo molti di più. Al suo interno ci sono i disegni da colorare con Whisky il Ragnetto, un bigletto per il Museo del Balì e i colori – spiega Antonella Rossetti di Coccole Sonore –. Per averlo ci si può registrare su internet o qua tramite Qr Code. I bambini sono felici quando lo ricevono, lo vogliono tutti". Andando lungo via San Francesco una carovana di genitori arriva in piazzale Matteotti, seguendoli si capisce il perché: c’è un piccolo ranch con i pony. "A mia figlia piace molto, ci veniamo ogni anno, siamo di Vallefoglia e penso sia davvero una bella iniziativa", commenta Rita Iacobini. Poi sotto il palco, attorno alla Biosfera, c’è il nuovo teatro che sarà inaugurato il 4 settembre prossimo, da lì partono le canzoni e l’animazione. Il piccolo Leonardo ha poco più di un anno ed è arrivato da Genova a Pesaro accompagnato dai genitori Alessandro Granato e Celia Gasparini: "Eravamo qua e abbiamo deciso di fermarci a questa inziativa, ci piace. L’abbiamo scoperta oggi, a nostro figlio piacciono molto le canzoni ma sarebbe bello aumentare le attività per i neonati". La Mezzanotte bianca prosegue domani con giochi e laboratori gratuiti dalle 18 alle 24.

Francesco Pierucci