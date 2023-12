La mia guida ai regali natalizi da 3 a 30 euro

Ai giornalisti viene chiesto 11 mesi all’anno, da parenti e amici, una sola cosa quando si tratta di mail o in caso di regali: "È il tuo mestiere, lo scrivi tu il biglietto?" Il dodicesimo mese succede di nuovo con una famigerata aggiunta, buttata lì con falsa angelica innocenza: "Visto che sei aggiornato hai qualche consiglio sulle tendenze per i regali?" E allora ecco la guida al regalo Fashionissimo. Proposte che non si dividono per genere, la cosa più costosa non supera i 30 euro, potete trovarle anche nei negozi (evviva) e sono super chic.

Se mi dici pensierino penso a un bulbo di giacinto in una carta luminosa. Tre euro con la confezione, dura nel tempo e non è banale. Se il destinatario ha un animo romantico e ottocentesco lo spegni candela in ottone sarà cosa gradita. Per evitare l’effetto ‘christmas only’ scegliamo candele floreali e possiamo rimanere anche entro i 15 euro. Chi invece ha una visione golosa della vita gradirà delle gelée artigianali, cioccolatini, petali di violetta glassati o marron glacé di pasticceria, dai 5 ai 30 euro. Un bel quaderno o agenda di cartoleria e non industriale, un prodotto raffinato per carta e decori è un jolly per tutti e per tutte le tasche.

Altri pensieri? Carte da gioco, confezioni di fiammiferi, saponette profumate o creme mani da antica profumeria. Ma il vero trend 2023 è? Il macinino elettrico per pepe o spezie da tavola. C’è a chi piace, solitamente a chi ama scrollare su Instagram e TikTok, voi con 10 euro ve la cavate. Il libro? ‘Storie di moda che non passano di moda’ di Enrica Alessi con illustrazioni di Jacopo Ascari (Rizzoli) a 28 euro. Un volume da collezione per grandi e bambini essendoci anche delle storie. I profumi certo che ci sono, e senza ricorrere a pacchi svuota magazzini. Essenze semplici di viola, agrumi o vetiver.

Francesco Pierucci

