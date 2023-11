"La mia scuola a rifiuti zero": coinvolti gli studenti delle medie

Grazie alla Sezione di Zero Waste Pesaro gli studenti delle scuole secondarie (medie) di Tavullia e di Sant’Angelo Lizzola hanno partecipato al progetto "La mia scuola a Rifiuti Zero" con momenti di condivisione, domande, curiosità e confronto. "È stato un lavoro di riflessione – si legge in una nota di Marche a rifiuti zero – su come possiamo realmente raggiungere l’obiettivo Rifiuti Zero e guardare al futuro con azioni concrete. Abbiamo discusso della differenza tra un’economia lineare e un’economia circolare, basata sulla natura che non produce rifiuti ma risorse".

Durante i laboratori gli studenti sono stati invitati "ad essere protagonisti del cambiamento, attraverso la realizzazione di cartelloni per una scuola a rifiuti zero, con azioni e suggerimenti in vari ambiti scolastici, e altro materiale informativo e di sensibilizzazione". Le prossime lezioni si svolgeranno a Vallefoglia, presso gli altri plessi dell’ Ics Giovanni Paolo II, fino a Natale.