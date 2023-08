"La mia vita rovinata da una strada non finita"

"Le condizioni di questa strada mi rovinano la vita da otto anni". Queste le forti parole della signora Adriana Carrino, residente in via San Lorenzo in Solfinelli, non lontano da Pieve di Cagna, e titolare di un bed & breakfast nella sua stessa abitazione, l’antica “Ca’ Giovanni“, che ha dato il nome alla struttura ricettiva molto gettonata dai turisti per la tranquillità e i meravigliosi panorami delle colline circostanti.

"I clienti mi scelgono e si trovano bene, ma il problema è la strada – dice la signora Carrino – perché è da sempre che versa in uno stato pietoso. Il problema si ripete ogni volta che piove, anche poco. Figuriamoci quando ci sono diversi giorni di pioggia continua: la strada diventa tutta buche e fossati, si aprono fenditure lunghe e profonde, tanto che corrieri, postini e mezzi ingombranti come le ambulanze non riescono a scendere. Un furgone di Bartolini un giorno si è arenato ed è uscito dopo ore. Senza parlare degli ospiti, che non di rado vanno via a causa della strada e devo rimborsarli. Ai motociclisti dico direttamente io di non venire perché tra le buche e l’elevata pendenza, è troppo rischioso. Eppure non è sempre stato così".

Infatti il problema nasce nel 2015, quando via San Lorenzo, strada vicinale interamente bianca, viene in parte modificata nel tracciato, su richiesta di uno dei pochissimi proprietari che vi abitano (sono cinque le case in via San Lorenzo). Viene creata una variante, con pendenza maggiore e senza adeguate opere di sottofondo e scolo delle acque (tantoché ad ogni pioggia c’è un dilavamento verso valle), che teoricamente dovrebbe essere sistemata in modo definitivo. "Ma siamo nel 2023 e ancora i lavori non sono stati fatti, per cui io e tutti coloro che scendono fino a Ca’ Giovanni, che è alla fine della via, passiamo ancora nella strada provvisoria. La variante è stata fatta con l’assenso del Comune, al quale mi rivolgo da anni con fiumi di lettere, ma che finora si è solo limitato a fare rattoppi periodici di breccino, che non risolvono il problema e che alla prima pioggia vengono portati via. Nonostante la strada sia vicinale infatti, il Comune aveva fatto da “garante“ nel 2015 quando fu fatta la permuta con il privato che ora ha incamerato una parte della via. I patti erano che la nuova porzione, fatta per allontanare la strada che gli passava sotto casa sua, venisse eseguita a spese del privato in modo che fosse una migliorìa per tutti. Invece la situazione è nettamente peggiorata, sia perché è più pendente, sia perché il privato non l’ha mai ultimata, e il Comune non glielo impone". Ma nel frattempo la strada vecchia è stata sbarrata. Chiude con un disperato appello Carrino: "Tutto ciò è un sopruso, perché sono obbligata a passare per una strada che non ho voluto, fatta male e non finita, fatta nel puro interesse di un soggetto privato. Il Comune deve dire quando e come sarà ultimata, perché così non posso lavorare e vivo male da otto anni".

g. v.