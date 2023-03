La migliore gastronomia di mare di Fano oggi protagonista della trasmissione "Eat parade"

Partenza con il botto per il progetto della Fano Gastronomica, in vista delle Dieci Tappe a miglio zero che si terranno, a partire da mercoledì 8 marzo, nei ristoranti del circuito, che aderiscono al progetto promosso dal Comune di Fano, assessorato al Turismo.

Oggi alle ore 13.30 su Rai Due, la migliore cucina di mare di Fano sarà protagonista su "Eat parade", nota rubrica enogastronomica del Tg2, tra i programmi tv più seguiti con una media di oltre 1 milione e 200 mila telespettatori. Il servizio Rai presenterà al grande pubblico una rosa di piatti simbolo della tradizione culinaria fanese nonché mostrerà la passione degli chef durante la preparazione di ricette di grande qualità con il pescato dei pescherecci della marineria. Grande attenzione, inoltre, da parte delle testate specializzate e dei principali giornalisti di settore, arrivati a Fano per conoscere il progetto.