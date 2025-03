La mimosa che non basta. Le operaie guadagnano il 40% in meno dei maschi

Il profumo di mimosa, inebriante in questi giorni di marzo, non nasconde l’olezzo di una realtà macerata dai fatti. Anche in un territorio dalla lunga tradizione manifatturiera come il nostro, "un’operaia donna – osserva Laura Aiudi, referente provinciale Cgil per le politiche di genere – guadagna il 40% in meno rispetto ad un operaio uomo, nonostante le mansioni siano le medesime". La disparità salariale è nei numeri elaborati dall’osservatorio Ires Cgil su dati Inps, relativi al mercato occupazionale provinciale nel 2023. Il grafico riassume quanto una donna nel pesarese venga pagata meno di un uomo, a prescindere dalla qualifica: tra gli impiegati lui guadagna 12.361 euro in più rispetto alla collega. Un dirigente uomo guadagna 35.539 euro in più rispetto ad una dirigente donna.

Nel caso, Aiudi cita la “segregazione verticale“. "Nel nostro territorio la retribuzione media per un dirigente è sui 158.940 euro – dice – contro i 123.350 euro delle dirigenti donne. La segregazione verticale è nel fatto che solo il 10,2% delle lavoratrici del nostro territorio ricopre un ruolo apicale, contro l’89,8% degli uomini". Tra i quadri troviamo una donna ogni tre uomini. "Appunto: il 75,1% dei quadri è uomo contro il 24,9% delle donne" conclude Aiudi. La disparità salariale è marcata anche in altri settori: una donna guadagna meno a parità di mansioni e titoli nel settore editoriale/telecomunicazioni (-43,3%); nell’industria alimentare (-36,2%); Attività finanziarie, assicurazioni (-27,5%); informatica, ricerca, servizi a imprese e studi professionali (-22,7%). Ci sono retribuzioni inferiori rispetto agli uomini e che tocca soglie troppo basse per una reale autonomia. Avviene nel segmento della ristorazione "dove la retribuzione media lorda annua di una lavoratrice è di 8.949 euro" secondo i dati. "Sono dinamiche – conclude Aiudi – per cui le donne sono in persistente svantaggio". Inoltre accade che nel 52,6% dei casi la donna ha un lavoro part time, mentre il tempo parziale interessa solo il 16,5% dei lavoratori. E poi meno di una lavoratrice su tre ha un contratto a tempo pieno e indeterminato.

"Il part time – commenta Agnese Trufelli, direttore Confcommercio Marche Nord – è una “non scelta”. Una alternativa a cui si ricorre per far fronte ai carichi di cura familiare per i quali il welfare non è adeguato. Il part time danneggia carriera, retribuzione e pensione: però significa anche poter restare nel mondo del lavoro. Le donne – conclude Trufelli – premono per ottenerlo perché avere un lavoro anche part time è sempre meglio che essere costretta a licenziarsi e diventare economicamente dipendente dal compagno o da altri familiari". Una condizione, questa che mina non soltanto il presente, ma anche il futuro. Non solo perché l’indipendenza economica è l’unica strada per una sostanziale parità di genere, ma purtroppo perché la precarizzazione del lavoro femminile, come è emerso ieri durante l’assemblea regionale di Cgil Marche, porta ad avere pensionate esposte concretamente al rischio di vivere in povertà.