La mini rivoluzione del mercato "Ecco come vogliamo riorganizzarlo"

L’ipotesi di riorganizzare il mercato settimanale al San Decenzio è sul tavolo dell’assessore Francesca Frenquellucci da settimane. "E’ un ragionamento che prende le mosse da varie esigenze".

Ulteriori esigenze rispetto quanto descritto dalla consigliera comunale Giulia Marchionni, ieri sul Carlino?

"Sì. Stiamo valutando una riorganizzazione del mercato su spinta di varie istanze a cominciare proprio da quella di alcuni ambulanti del “food“ interessati ad avere una posizione maggiormente centrale. Poi le istanze sono arrivate anche dagli utenti del mercato".

In che senso?

"Alcuni cittadini vorrebbero una concentrazione più alta di bancarelle, mentre i residenti di via La Marca hanno fatto presente delle criticità".

Tipo?

"Trovano difficoltà a parcheggiare le auto e a raggiungere le abitazioni in un giorno feriale. Con l’assessore Enzo Belloni abbiamo ipotizzato che spostando gli “ambulanti del food” si libererebbero, dietro il tribunale, circa 60 posti auto utili alle attività della zona e ai residenti dell’area che oggi ospita le bancarelle alimentari. E poi...".

E poi...?

"L’intervento potrebbe garantire maggiore ordine pubblico: accorpando le bancarelle invece di averle divise in due blocchi si avrebbe un’area omogenea completamente dedicata al mercato. Oggi i clienti del blocco food, non trovando posti auto, parcheggiano in seconda fila in via La Marca. L’area non è servita di stalli, invece di impiegare la polizia municipale nei controlli, ha più senso tentare una ottimizzazione con la dislocazione del blocco food lato via Mirabelli. Insomma le ragioni sono molteplici"

Come vorreste intervenire?

"L’idea è quella di posizionare i banchi – una trentina - che vendono generi alimentari negli spazi ombreggiati del San Decenzio (lato via Mirabelli), Gli stessi potrebbero trovare anche gli allacci elettrici e usufruire del servizio di parcheggio gratuito offerto dagli stalli inaugurati di recente (il “nuovo” San Decenzio)".

La nuova collocazione sarebbe quella sotto l’antennone?

"Sì, ma solo in teoria. Siamo solo all’inizio del percorso. Insieme agli uffici stiamo facendo le valutazioni del caso, poi incontreremo gli ambulanti e le associazioni per raccogliere le considerazioni della categoria sulla proposta".

Proposta che, in ultima anlisi, vuole tenere conto anche della congiuntura non proprio favorevole al mercato settimanale, giusto?

"Il mercato cittadino si trova a dover fare i conti con la rivoluzione dettata dall’e-commerce e dalla competizione innescata dai grandi centri commerciali. Fattori che hanno causato una riduzione del numero di ambulanti che compongono il mercato pesarese e a cui è necessario rispondere presentando un luogo il più possibile accessibile, fruibile, comodo, attrattivo, vitale e identificativo".

Quindi?

"E’ un ragionamento che porteremo avanti. Ringraziamo la consigliera Marchionni per aver anticipato il dibattito sul tema che, come abitudine dell’Amministrazione, sarà portato in commissione quando la proposta sarà formulata in modo completo".

Solidea Vitali Rosati