La minoranza incontra i cittadini Guardia medica assente uno dei problemi più gravi

I consiglieri del gruppo di minoranza mondolfese ‘Futura, tu al centro’ incontrano i cittadini. L’appuntamento è per lunedì alle 21 alla sala ‘Pierino Ciriachi’ di Marotta, in viale Europa.

"Per la nostra squadra – spiega il capogruppo Anteo Bonacorsi – è arrivato il momento di intensificare l’operazione ‘ascolto’.

La politica va fatta in mezzo alla gente, per cogliere e risolvere problematiche del nostro territorio. Il dialogo è l’unica forma di crescita ed è la strada da percorrere per ridare fiducia ai cittadini nella politica".

E fra i problemi, che emergeranno nell’assemblea di lunedì ci sarà il nuovo taglio al servizio di guardia medica che ha la propria sede all’ex ospedale ‘Bartolini’ di Mondolfo, dove, in tutto aprile, su 43 turni complessivi ne saranno coperti solo 5 (quelli diurni delle domeniche, ndr). "Il fatto che nel quarto Comune della provincia la guardia medica sia praticamente assente è una questione molto seria – conferma Bonacorsi – e di questo e molto altro discuteremo nell’incontro del 3 aprile, ma quello di lunedì è solo l’inizio di un percorso".

s.fr.