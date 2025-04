La minoranza non ci sta. E grida ’No al bavaglio’

Un enorme striscione con la stampa ‘No al bavaglio!’: è iniziato così il consiglio comunale di ieri, il primo vero e proprio dopo oltre due mesi, in quanto gli ultimi due sono stati anomali prima per le dimissioni di Gambini a fine febbraio e poi per l’assenza per protesta dell’opposizione a fine marzo.

Il cartellone alzato per un minuto dalla minoranza fa riferimento alla modifica al regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale stesso, che si è andata ad approvare nel corso della seduta. Nei giorni scorsi l’opposizione aveva denunciato la limitazione ad un’ora per le interrogazioni e le mozioni, contrariamente a quanto era stato deciso all’unanimità in commissione affari istituzionali, e ha voluto portare subito l’attenzione dell’assise su questo tema.

Dopo una prima risposta al vetriolo del sindaco, "Quello striscione fa vedere ed è l’ulteriore dimostrazione di chi sono; sarebbe da affiggere al muro per tenerlo lì", è arrivata però un’apertura di Gambini: "Penso non ci siano problemi a far rimanere tutto com’è stato fino ad ora, ovvero con un’ora di interrogazioni all’inizio di seduta e poi riprenderle al termine dei punti all’ordine del giorno, cercando col buon senso di non arrivare a tarda notte, quando tutti siamo stanchi".

Per il sindaco, fattibili anche due alternative: "Più interrogazioni a risposta scritta e fare i Consigli più spesso".

Tutto quindi rimane com’è, salvo tempi più stretti per le domande e le risposte. Infine, Gambini ha annunciato la convocazione della Conferenza dei sindaci di Area Vasta per il 7 maggio, per approvare regolamento e parlare di sanità.

