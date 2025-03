La minoranza:: "Non date a noi le colpe vostre"

"Il gruppo di Liberi per Cambiare non provi a scaricare sull’opposizione la crisi che sta attraversando". La minoranza urbinate replica in maniera decisa e unita alle parole del gruppo di maggioranza apparse ieri sul Carlino. "Millantano coesione ma i fatti li smentiscono – dice l’opposizione –: la grave crisi è dovuta solo allo sgretolamento delle liste della maggioranza. Il comunicato della lista Liberi per Cambiare è stato patetico, intriso di infantilismo politico e negazione della realtà. Scaricare su di noi la grave crisi che stanno attraversando è voler ingannare i cittadini, appellandosi al fatto che li hanno eletti. Ma i cittadini hanno capito benissimo che la crisi è nata al loro interno. Guidi, Carobini e Rossi da consiglieri di Liberi che erano, sono stati accusati di aver contestato l’attività del padre padrone “perché in cerca di poltrone e soldi“. Al sindaco vanno bene solo “quelli che sono stati zitti“, come ha dichiarato alla stampa. Ma sono e rimangono disuniti, e questo si è visto in due occasioni: primo, quando solo 15 dei 20 dei suoi consiglieri hanno votato Gambini all’elezione in Provincia (addirittura sembra che Pazzaglia abbia preferito votare il rappresentante di Civici Marche, a cui è iscritto). Secondo, con la presentazione di quell’atto federativo nel Consiglio Comunale del 28 febbraio, firmato da otto consiglieri di tre gruppi consiliari di maggioranza (Urbino Rinascimenti, Urbino Città Ideale e Centrodestra) per l’istituzione della consulta dei giovani (peraltro presentata a settembre, anche se in altra forma, da noi della minoranza e bocciata all’unanimità dalla maggioranza). Quindi non dimentichiamoci di questo: nonostante il maquillage che si è fatto con le tre sostituzioni la loro disunità resta. Peraltro con gli ingressi dei tre nuovi consiglieri che entreranno nel prossimo Consiglio Comunale, la maggioranza in totale arriverà neppure a 1.400 preferenze, perciò a livello di rappresentanza di voto non esiste più una maggioranza in Consiglio Comunale".

La minoranza conclude: "Noi non siamo ossessionati, è la maggioranza angosciata da ogni possibilità di perdere posti fortemente remunerati, cariche, incarichi e prebende".