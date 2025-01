La missione di Simone: "Da Pantano all’Etiopia per stare accanto ai bambini di strada"

"Paradossalmente, la cosa più difficile non è partire per l’Africa, ma tornare. Rientrando, si ripiomba in un mondo completamente diverso e bisogna metabolizzare la cosa". E’ la quarta volta che lo prova Simone Spezzi, che prima di recarsi più volte in Etiopia era stato in Zambia e che pur di partire, quella volta, si era dimesso da presidente del quartiere Pantano, incarico che aveva da un anno: "Era il mio sogno e tutti i consiglieri sono stati molto felici per me".

A soli 24 anni, parla con una profondità che gli viene sicuramente dalle sue esperienze in realtà differenti, molto più povere, ma con un’anima speciale. "La mia giornata tipo a Soddo? Nessun giorno è mai uguale all’altro, anzi è sempre tutto imprevedibile. Tendenzialmente, diciamo che la mattina mi occupavo delle mie mansioni al Centro dei bambini di strada, che vanno dalle adozioni a distanza, alla collaborazione con il direttore Wondesen Assefa, al seguire gli ospiti che arrivano dall’Italia per spiegargli come funziona la nostra struttura e anche il resto. Il pomeriggio, invece, lo passavo coi ragazzi organizzando giochi e attività varie, oppure seguivo alcuni di loro nelle lezioni di inglese o a mia volta, cercavo di imparare l’amarico, che è una delle loro lingue ufficiali. I bambini mi prendevano in giro perché dopo due mesi avevo imparato solo qualche parola, mentre alcuni di loro stando al fianco degli ospiti italiani hanno imparato la nostra lingua. Altrimenti fra noi parliamo inglese".

Il suo visto è scaduto, ma Simone vuole assolutamente tornare là dov’è rimasto il suo cuore: "Il mio progetto? La vita è lunga, ma per ora mi sento che vorrei essere laggiù a dare una mano. Quella che si vive in Africa è un’esistenza completamente diversa, specialmente per il calore delle persone, che sono felici con poco e te lo trasmettono: chiaramente è un altro tipo di felicità e di intendere la vita, che forse noi abbiamo dimenticato. Ed è proprio quando torni che te ne rendi conto".

La sua famiglia non gli fa opposizione, anzi... "mia madre è stata venti giorni con me a fare un’esperienza di volontariato, quindi capisce la mia scelta" racconta Simone, laureando alla facoltà di Scienze politiche e relazioni internazionali: "Quello che studio è collegato a questo modo e spero in futuro di poter sfruttare la mia laurea". Il suo legame con Abbà Marcello è stato molto importante: "Ho passato molto tempo con lui, è una persona straordinaria che sta facendo moltissimo per quella gente, talmente tanto che è complicato dirlo a parole, bisognerebbe andare a vedere coi propri occhi le sue opere, che vanno al di là di ogni immaginazione".

Un suo messaggio per i coetanei italiani? "Non ho messaggi da mandare perché anch’io vago ancora alla ricerca di un senso per la mia vita. Mi ritengo fortunato, perché ho trovato quella che forse potrebbe essere la mia strada, che al momento mi piace e mi rende felice... ma sono convinto che prima o poi tutti la trovano".