La missione umanitaria. In partenza la ‘Flotilla’ che porta aiuti a Gaza: "Venite tutti al porto"

Oggi anche Pesaro vuole prendere parte all’iniziativa lanciata dal porto di Genova e da diversi porti in Europa dai quali partiranno gruppi di persone aderenti alla "Global Sumud Flotilla", la più grande iniziativa indipendente mai avviata finora per cercare di portare aiuti umanitari ai civili della Striscia di Gaza cercando di aggirare il blocco israeliano che sta uccidendo di fame e malattie migliaia di civili. "Se non possiamo prendere parte alla missione facciamo sentire la nostra partecipazione uscendo in mare all’ingresso del porto di Pesaro – dicono i promotori dell’iniziativa –, con qualsiasi mezzo disponibile e galleggiante. Chi non potrà farlo, a mezzogiorno in punto, dal molo suoni clacson, sirene campanacci per poter gridare con forza che questo massacro deve finire. Un gesto simbolico ma importante e ricordiamoci che Pesaro è gemellata con la città palestinese di Rafah. Vi invitiamo a partecipare mettendo a disposizione imbarcazioni, oppure semplicemente partecipando all’incontro, possibilmente vestiti di nero e muniti di oggetti sonori".

Questo semplice appello lanciato sui social ha scatenato una reazione a catena incredibile, come racconta Italo Campagnoli che insieme all’amico Giampiero Olivieri ha lanciato l’idea appena 48 ore fa: "Un’idea nata da un gruppo di amici, non facciamo parte di nessuna associazione, siamo solo sconvolti da ciò che sta succedendo a Gaza – dice Campagnoli -. Io e Giampiero abbiamo anche provato ad imbarcarci, eravamo arrivati al punto di spedire i nostri documenti, ma quando abbiamo dato la nostra disponibilità era ormai troppo tardi perché di quest’iniziativa si parla pochissimo in relazione all’enormità di quello che accadrà". Saranno 50, infatti, le nazionalità presenti sulle barche a vela che compongono la flottiglia, con partenza principale oggi da Genova e Barcellona ed una secondaria da Tunisi e dalla Sicilia il 4 settembre. Altre imbarcazioni partiranno poi da altri porti del Mediterraneo. E all’interno degli equipaggi, insieme a veri marinai, ci sono sacerdoti, medici, artisti, attori.

Pesaro vuole dare la sua testimonianza, sia in mare che sulla banchina: "Non solo pesaresi, perché ci hanno chiamato anche da Fano, Jesi e persino da Palermo per farci i complimenti. Un’iniziativa che non ha pretese, se non quella di farsi sentire. Non ci sono associazioni né partiti dietro di noi. Non è una manifestazione politica - sottolinea Italo Campagnoli -, perché qui si tratta di una questione umanitaria e noi siamo semplici cittadini: la gente è rimasta colpita dalla nostra proposta e sta rispondendo". Ieri, poi, è arrivata anche l’adesione dell’amministrazione comunale, con il sindaco Andrea Biancani che ha annunciato la sua presenza utilizzando lo strumento dei social, ormai fondamentale nel passa parola: "Io e l’assessora Camilla Murgia saremo presenti alla manifestazione per Gaza, per ribadire, ancora una volta, la nostra vicinanza alle popolazioni civili colpite e ribadire l’impegno a favore della pace e del dialogo. Ci vediamo alle 12 al Porto di Pesaro, Calata Caio Duilio, davanti alla sede della Società Canottieri. Facciamoci sentire!"

L’appuntamento, per chi non uscirà in mare - sono benvenuti anche canotti, canoe e pedalò oltre alle barche - è per le 12 davanti alla sede della Società Canottieri Pesaro. Contatti e informazioni Italo 335-607427; Olli 348-3315354.