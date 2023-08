La moda viene dal palcoscenico Tempo di sfilate per il Grand Festival

Come ultime esibizioni per l’anno 2023 il “Grand Festival“ in collaborazione con la “Vie en Rose“ di Pesaro e il “Festival Center di Minsk“ offre al pubblico per questa sera alle ore 20,30 in Piazzale Toschi Mosca di Pesaro una sfilata del “teatro della moda“. Si potranno vedere costumi tipici accompagnati da cantanti. Non è finita. Domani, 24 agosto, alle 20,30 in Piazzale della Libertà c’è un ulteriore appuntamento, uno spettacolo di moda, teatro della moda, canto e balli folcloristici.

Ingresso gratuito.

l. d.