La moglie di Rabachèn rivendica la parità. E rilancia: "Tuteliamo il Carnevale pesarese"

Zitta zitta, quatta quatta, attraversa quello scampolo di asfalto tra via Cialdini e via Cavallotti. Passeggia. Mascherata. Tutti la vedono, nessuno la guarda. La tradizione cammina. La vita scivola. Nessuno se la calcola d’una lira. La signora Cagnèra è una qualunque davanti ai proni di sua santità lo smartphone. C’è chi ’pistola’ sull’ultima app per scaricare anche il cesso, ma dei suoi passi discreti se ne sbatte altamente. La si vede svoltare verso via Decio Raggi. "Ma lei non è... la signora Cagnèra?". "Così mi chiamavano una volta. Oggi non lo so...", replica secca la seconda maschera del Carnevale pesarese.

Signora Cagnèra, visto che la città inizia a dimenticarsi anche di lei, si presenti...

"Sono la moglie di Rabachén. Sa, mio marito è un tipo all’antica. Maschilista. Non gradisce stare in ombra...".

Lei quando si è palesata ai pesaresi?

"Sono passati anni. Credo tra fine anni Ottanta, inizi anni Novanta. Non ricordo. Anche io inizio ad avere una certa età".

Non si lamenterà mica della parità con suo marito...

"Eh, cosa vuole. Lui è nato molto, ma molto prima di me. Ne parlano gli atti del Comune, a partire dalle origini del nostro Carnevale".

Poi cosa è successo?

"Non credo che interessi a nessuno. Ma nel ’58 monsignor Borromeo vide il Carnevale di Bologna, ne rimase affascinato e volle replicarlo a Pesaro. Si costituì un comitato che diede vita a un’edizione. In testa c’era lui, mio marito, Rabachén".

E lei?

"Ah, allora le donne contavano poco o nulla. Io compresa".

Poi?

"Con la crisi energetica e la contestazione, ci fu la ritirata del Carnevale. Furono anni di transizione. Poi il Carnevale riprese. E a un certo punto mio marito annunciò: ’Il prossim ann vi port mi moi’".

Come reagì la folla?

"Alla domanda ’Tu moi chi la iè?’, lui rispose: ’La Cagnèra’. Ed eccoci qui".

Signora Cagnèra, a lei piace il dialetto come alla sua metà?

"Non lo parlo. Cerco solo di ripeterlo. Preferisco stare zitta. Guardi, con voi faccio un’eccezione".

Ma come, non si chiama Cagnèra?

"Sì. Mi chiamo così ma parlo poco".

Bene. Ma senta: qui a Pesaro c’è una particolarità. E cioè un Carnevale diocesano in una città rossa. Laica, se vogliamo usare un termine soffice.

"Al di là di tutto, è una manifestazione storica. E al di là della diocesi, è una delle poche manifestazioni per ragazzi, in cui c’è il supporto del Comune. Lo definirei un compromesso storico ante litteram. L’amministrazione ne condivide la finalità".

Com’è la vita sui carri con suo marito?

"Cosa vuole. Con lui sto bene. E’ chiaro che un po’ mi oscura. E’ un ambizioso. Tutto d’un pezzo. Non è sportivo affatto".

Dall’alto del carro, la città si vede meglio. Cosa non va bene secondo lei?

"A me questa città va bene. Vanno meno bene gli abitanti. Ci vorrebbero più rispetto, più spazi per i ragazzi, per i giochi. Non mi piacciono i negozi vuoti del centro storico".

Oggettivamente: siamo un ’Carnevalino’ rispetto a Fano. Per usare una metafora calcistica, non c’è partita...

"No. L’anno scorso abbiamo fatto il gemellaggio con Fano. Lì sono più convinti. Noi più leggeri. C’è una consapevolezza dell’evento che noi non abbiamo".

Questione di numeri?

"Solo sette parrocchie. E’ un peccato. Ci vuole gente che lavora. Ci vogliono locali dove lavorare e creare. Le parrocchie non li hanno".

Ci vorrebbe un modello diverso, secondo lei?

"Non lo so. I sacerdoti parroci si mascherano. Ci mettono la faccia. E’ una particolarità. Che ne so: ad Ascoli a mascherarsi è il consigliere comunale o il notaio ma qui c’è il parroco che si mette in gioco. Un’identità ci sarebbe. Noi ci teniamo a conservarla. Ma è dura".

Che duelli storici tra i carri. Uno su tutti: Porto contro Cristo Re.

"Quando sono arrivata, la rivalità stava già venendo meno. Prima era fatta anche dai personaggi iconici: Ercolessi e Monacciani. Passavano le notti a creare. A un certo punto don Mei reclutò anche Nino Caffè ma lui, che era un minimalista, riteneva di non essere all’altezza della creazione dei pupi".

Questo abito che indossa, come nasce?

"E’ uno stile tutto mio".

Dicono di averla vista spesso nei pressi di una banca...

"Che volete. Anche la Cagnèra non è così disinteressata...".

Dicono anche che la Cagnèra sappia fare bene i conti.

"Direi di sì".

Questo Carnevale pesarese di cosa avrebbe bisogno?

"Dovrebbe essere ripensato come priorità da parte delle parrocchie. Mi piacerebbe una città più carnevalesca, meno sulle sue, che si lasciasse andare".

E’ una manifestazione a rischio?

"Il giorno che questo gruppo di appassionati lascerà, non so se qualcuno prenderà il testimone. Abbiamo forze molto ridotte".

Rabachén e la Cagnèra temono di finire all’ospizio?

"Mi auguro che qualcuno mi sostituisca e prenda il mio posto. Siamo tutti grandini ormai...".

Lei è anche un po’ social, dicono...

"Non troppo. Ma solo quel necessario per sopravvivere a una città sempre più disincantata e impassibile".