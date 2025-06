La moglie: "Lo riconobbi dalla televisione. E nessuno mi chiamava"

"L’ho visto in tv, steso in mezzo ai morti. E ho capito che era lui. Sono stati momenti bui, di un buio che non si dimentica. Nessuno mi chiamava, nessuno sapeva niente, ma io avevo acceso la televisione e l’ho visto lì, in mezzo ai corpi. Ho riconosciuto i vestiti: era come l’avevo mandato via". Rosaria Monceri, moglie di Sergio Biagini, ha saputo che il marito era vivo solo al mattino. "Avevo già preparato tutti i numeri degli ospedali, e un ragazzo che abitava sopra di noi ha cominciato a chiamarli uno a uno. Alle sei ci hanno detto che era ricoverato, che era vivo". Partì subito. "Sono partita alle sei di sera e sono arrivata a Bruxelles verso le dieci e mezza. Quando l’ho visto non l’ho riconosciuto. Aveva appena un filo di voce, ma il volto era irriconoscibile, tutto pesto. Aveva persino il tallone di una scarpa stampato in faccia".

Anche oggi, Rosaria lo racconta come si racconta un incubo vissuto a occhi aperti. "Quella notte non passava mai. E quando mi hanno detto che era vivo, non ci credevo. Ma era vero".

A 40 anni da quella notte, il Juventus Official Fan Club – Amico della Juve ha organizzato per lunedì 30 giugno 2025 una cena evento al ristorante "Il Poggio" di Pesaro, in Strada Micaloro 1, a partire dalle ore 20. Ospiti della serata Massimo Bonini, centrocampista bianconero di quella finale, e una delegazione del comitato "Per non dimenticare Heysel" di Reggio Emilia.