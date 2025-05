"La molta vita": mostra degli studenti sull’Alzheimer

Apre oggi al Castello Brancaleoni la mostra fotografica "La Molta Vita – Memorie", realizzata dagli studenti del Liceo Artistico La Scuola del Libro di Urbino con l’associazione Alzheimer March Odv in occasione dei 30 anni di attività del sodalizio. Per realizzare gli scatti gli studenti si sono approcciati al tema Alzheimer grazie alle professioniste dell’associazione che li hanno guidati con esercitazioni e poi con i pazienti. Il taglio del nastro alle ore 11 e sarà preceduto da una conferenza sulla "Doll Therapy, un nuovo strumento per il benessere della struttura" tenuta dalla dottoressa Paola Prestia.