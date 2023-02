La Montessori da capire e scoprire

CARPEGNA

Domenica alle ore 17,30 all’Auditorium Comunale di Carpegna, secondo appuntamento della rassegna “Il Dire e il Fare. Parole e azioni di ieri, di oggi per un mondo possibile“ promossa dal Sistema Bibliotecario dell’Unione Montana Montefeltro, dai Comuni di Carpegna, Macerata Feltria e Pietrarubbia, in collaborazione con l’Associazione culturale pesarese Le Voci dei Libri.

Dopo l’affollato e applaudito incontro a Pietrarubbia dedicato a don Milani, sarà Maria Montessori la protagonista di questo secondo incontro. Nata a Chiaravalle (Ancona) nel 1870, Maria Montessori è stata la prima donna ad esercitare la professione medica in Italia. Ha approfondito e ampliato il suo Metodo pedagogico fino alla sua morte, a Noordwijk, nei Paesi Bassi, il 6 maggio 1952. Alla base della pedagogia montessoriana c’è il motto "aiutami a fare da solo" che sintetizza perfettamente il rispetto dell’indipendenza e della libertà del bambino, che va aiutato nel suo naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale, senza forzarlo né imporgli strade troppo rigide. La sua opera pedagogica si è diffusa in modo straordinario in tutto il mondo: oggi si contano 65mila scuole in 145 Paesi. Oltre che in Italia e in tutta Europa, all’Associazione Internazionale Montessori sono affiliate scuole della Mongolia, del Messico, della Colombia, della Bielorussia, del Pakistan, ma anche dell’Africa, dell’Australia e della Nuova Zelanda.

Montessori è stata nominata tre volte per il Premio Nobel per la pace. Durante la prima parte dell’incontro le lettrici Monica Angelini, Beatrice Galli e Nicoletta Tagliabracci, (dell’Associazione Le Voci dei Libri Aps) racconteranno, con letture corredate da immagini di repertorio, la complessa vita e l’opera di Maria Montessori. Nella seconda parte, la parola passerà alle relatrici Ebe Francioni, già Presidente della Sezione di Ancona affiliata all’Opera Nazionale Montessori e Irene Isidori, insegnante montessoriana. Il progetto dei 3 incontri è a cura di Lucia ferrati e Giuseppina Corbellotti. L’ingresso all’incontro è libero fino ad esaurimento posti.

am.pi.