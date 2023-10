La morte del centauro. Gli amici lo piangono su Fb

Conosceva molte persone in città Giuseppe Marcheggiani, il 43enne pesarese deceduto domenica scorsa alle 13 circa lungo Strada dei Colli, mentre era in sella su una potente Ducati 1200 Multistrada. Tanto che su Fb, molti lo hanno pianto subito dopo aver saputo della tragedia.

Marcheggiani, che lavorava nell’edilizia e abitava in via Hermada (zona Parco della Pace), lascia due figli in tenera età, un maschio e una femmina. IL 43enne stava andando a pranzo da un amico, Federico, quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sul lato destro della strada, prima contro un’albero, precipitando poi nella scarpata con un volo di circa 4 metri. La moto è andata completamente distrutta nell’urto. L’impatto è stato fatale per il giovane padre, che pure indossava il casco di sicurezza. E’ morto sul colpo. Sul posto è arrivato anche l’amico, che abita poco lontano, e che non vedendolo arrivare ma avendo saputo che era avvenuto un grave incidente si è precipitato sul luogo della tragedia.

Intanto, questa mattina il medico legale svolgerà l’ispezione cadaverica sulla salma del centauro 43enne, composta all’obitorio di Pesaro. Non è stata disposta l’autopsia. Da domani, si saprà quando si svolgeranno i funerali. La polizia locale sta completando gli accertamenti sul sinistro: Marcheggiani non aveva documenti con sè al momento dell’incidente, tanto che in un primo tempo l’identificazione non è stata semplice. La patente gli era stata sospesa tempo prima.

Tra i tanti amici di Marcheggiani, c’è ad esempio Fabio Sabbatini, imprenditore in città nel campo delle serrande, che ha scritto sul suo profilo Fb: "Amico mio, da te mi aspettavo di tutto ma non che ci lasciassi così, riposa in pace e ovunque tu sia, anche lì porta allegria".