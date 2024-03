La morte di Peppe Fattori. Avvocato spiritoso e dotto. E anche un grande velista

Aggrappato alla vita con forza, benché sapesse che per un male che non perdona aveva i giorni contati. Si è spento ieri Giuseppe Fattori, avvocato, velista e tante altre cose. Un uomo che nonostante le apparenze viveva con un profondo dolore nel cuore: la morte del figlio al quale ha dedicato la Fondazione Filippo Fattori Onlus che premia quegli studenti "che nonostante la precarietà psicofisica hanno ottenuto nel corso dell’anno lodevoli risultasti scolastici", ricorda il presidente dell’ordine degli avvocati Arturo Pardi.

Che aggiunge: "Era un professionista di grande competenza ed ha ricoperto per diversi anni cariche all’ordine del consiglio dell’ordine mettendo a disposizione con generosità, la sua esperienza a beneficio dei colleghi. All’età di 87 anni ancora lavorava nel suo studio di via Passeri. Abilità forense, arguzia e quell’immancabile ironia che lo portava a stigmatizzare le situazioni della vita con benevolo distacco. Con Fattori se ne va un’altra pieta miliare della storia del nostro tribunale", conclude Pardi.

Amico di vecchia data il collega Mario Giannola: "Un uomo allegro e che amava scherzare – ricorda – e negli anni che siamo stati assieme nell’Ordine è sempre stato molto attento, competente e presente. Ci legava anche la passione per la vela ed anche la montagna perché avevamo casa a San Martino di Castrozza. Assieme abbiamo passato molti Natali che ricordo con grandissima nostalgia".

Giuseppe Fattori, per gli amici Peppe, aveva 87 anni e lascia la moglie Luciana. Era molto conosciuto anche in ambito portuale per la sua passione per la vela. "Ha sempre partecipato alla vita del club Nautico – dice il presidente Francesco Galeppi – ed era iscritto da tantissimi anni, quasi mezzo secolo, ed ha ricoperto anche la carica di revisore dei conti. Ancora partecipava alla vita sociale tanto che mi aveva chiamato qualche giorno fa perché voleva sapere quando riapriva il ristorante del circolo. Purtroppo è morto il giorno prima perché abbiamo riaperto oggi. La sua morte ha colpito tutti i soci del club perché era stimato ben voluto da tutti".

Tra i suoi amici più cari anche Francesco Giacobbi ex direttore della Popolare prima e del Credito Valtellinese poi: "Un uomo di solida cultura era Peppe e con il quale era un piacere trascorrere le serate perché era un molto spiritoso e arguto. Se n’è andata una bella persona".

Fattori era anche uno dei più antichi soci del Lions cittadino ed aveva ricevuto recentemente, una specie di seconda laurea, e cioè il titolo in filosofia estetica discutendo la tesi con il professor Raspa. Era anche tra i primi sostenitori della manifestazione che si tiene a Urbino sul giornalismo culturale, curata della professoressa Lella Mazzoli. Questo anche per sostenere la fondazione dedicata al figlio Filippo. Oggi pomeriggio in Duomo si terrà il rosario e domani alle 11, sempre in Duomo si terranno di funerali.

m.g.