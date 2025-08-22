"La morte volava sul tetto di casa". Dante Simoncelli racconta la guerra

PESARO

"La morte volava sul tetto di casa" è il libro con cui Dante Simoncelli, già insegnante ed aiutante archivista della Arcidiocesi, racconta il passaggio del fronte nella nostra provincia. Un documento che è la narrazione di un ragazzo trovatosi nella "bufera dalla linea gotica tra il 1943 e il 1944". Un libro che sviluppa il manoscritto di Simoncelli risalente al 2011, con cui Dante ha voluto salvare la memoria, e che ha visto la luce "per volontà dl sindaco Rossi di Montelabbate per celebrare l’anniversario della liberazione", premette l’autore dell’opera in vendita alla Buona stampa di via Rossini.

Dante Simoncelli, 91 anni, lei è uno degli ultimi testimoni di quegli anni: cosa accadde in quei giorni?

"Prima di tutto ricordo l’apprensione per l’arrivo del Fronte. La notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 agosto 1944 siamo stati svegliati da un tambureggiamento di bombe lontano e siamo scappati nel rifugio sulla strada tra Apsella e Farneto, nel comune di Montelabbate. Era una grotta scavata dagli uomini fra due collinette trasversali alla linea gotica, protette da nord e da sud. Il mattino seguente le bombe piovevano dal cielo sulle nostre teste".

Il momento più angosciante?

"L’ultima settimana di agosto è stata la più brutta. C’erano scontri continui tra alleati e tedeschi. Vedevamo queste bombe che andavano, quelle dei tedeschi, da nord verso sud, quelle degli alleati al contrario. E avevo timore che si scontrassero nel cielo per quante ce n’erano. I giorni peggiori sono stati quelli in cui i tedeschi hanno azionato il cannone vicino a casa nostra, le cui munizioni erano state portate il sabato dai nostri uomini che purtroppo erano stati presi, arrestati e costretti alla piana di Talacchio dove erano arrivate queste bombe che andavano trasportate: cinque birocci da portare al cannone sotto casa nostra. Il sibilo delle bombe raschiava il tetto di casa, di qui il titolo che ho dato al libro. I tedeschi cercavano di riparare i loro cavalli dai proiettili e di notte facevano uscire le nostre mucche dalla stalle e ci mettevano i loro cavalli. Una notte una nostra mucca rimase ferita. I tedeschi dormivano nei nostri letti, il mattino, di ritorno dai rifugi, li trovavamo nelle nostre camere. Un giorno invitammo uno di loro che ricambiò regalandomi un orologio d’oro, che poi qualcuno mi rubò. Glo occupanti ci prendevano tutto, prosciutti, pane, uova".

Cos’era la paura allora?

"Era quando mio padre, accortosi dell’arrivo dei bombardieri alleati, scappò tra bombe esplose attorno a lui e si ritrovò sepolto vivo, tornando poi a casa con un sacco di farina: la morte e la vita. Era quella volta che mia mamma, andando a riparare, ovvero a controllare, l’uva della vigna si accorse che qui correva un filo del telefono con cui i tedeschi comunicavano tra reparti e lo tagliò, senza neppure pensare che, se scoperta, l’avrebbero fucilata. Mia cugina inoltre rimase ferita da una scheggia di una bomba caduta che passò dalla schiena al petto, vicino al cuore ma senza recidere l’aorta"

Il giorno della liberazione?

"Il 30 ottobre 1944 ci siamo accorti che i tedeschi avevano smesso di sparare con il cannone che era sotto casa. Ho provato una grande pace. Subito dopo c’è stato lo scoppio dell’arsenale tedesco a Montegaudio che provocò uno spostamento d’aria che ci fece cadere a terra. Allora vedemmo scendere dall’alto una gran fila di tedeschi che scappavano, con il viso imbiancato dalla polvere, impauriti. Dalla mia casa si osservava tutta la linea gotica. I tedeschi ci chiedevano chi un bicchiere d’acqua, chi cibo. Alla fine distribuimmo due o tre orci e due filoni e mezzo di pane fatto in casa, fino a quando una nostra vicina ci gridò di smetterla di sfamare i nostri nemici e che morissero di fame e di sete. Allora mi fermai, ma con dispiacere, perché abbiamo sempre cercato di aiutare tutti, nonostante tutto".

Davide Eusebi