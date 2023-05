La mossa di Gambini: lettera a sorpresa prima della riunione

La lettera di Maurizio Gambini, sindaco di Urbino, ha animato la mattinata di ieri, quella che ha preceduto la riunione del cda. Gambini, come ormai arcinoto, non solo si è detto favorevole agli aumenti dei compensi ma è stato sempre dalla parte dell’amministratore delegato Mauro Tiviroli in tutte le scelte più contestate. Nella lettera, Gambini conferma il suo parere favorevole agli aumenti, ma chiede che la delibera che li ha stabiliti venga annullata. E il perché lo spega nel testo che pubblichiamo integralmente: "Gentile Presidente del Consiglio di Amministrazione – si rivolge ad Andrea Pierotti, ndr) – , la presente per chiedere l’annullamento della delibera di Assemblea dei soci del giorno 20042023, solo per ciò che concerne il punto all’Ordine del giorno ‘Determinazione compensi agli Amministratori’, pur ritenendo adeguata e congrua la proposta fatta dal Presidente della Provincia Giuseppe Paolini e sostenuta da tutta l’Assemblea. Considerato che Lei assumendo la Presidenza dell’Assemblea ed essendo già avvenuta al punto precedente dell’ordine del giorno, la nomina da parte dei soci di tutti i componenti degli Organi Amministrativi, in qualità di Presidente avrebbe dovuto far assentare dall’Assemblea tutti i nominati (Lei compreso), dei quali si sarebbero determinati i compensi e far assumere la Presidenza stessa, solo per quel punto , ad un componente dell’Assemblea in quanto la competenza in merito, spetta esclusivamente ai soci. Questa inadempienza gravissima ha condizionato la discussione in aula ed il libero intervento e conseguente voto dei soci. Per questi motivi ritengo inopportuna ed a mio parere illegittima la delibera adottata; pertanto ritengo necessario procedere all’annullamento immediato di ogni suo effetto. In attesa di una nuova convocazione dell’Assemblea che dovrà essere necessariamente presieduta da un socio, in assenza degli Amministratori stessi, si chiede che vengano applicati agli amministratori i compensi precedenti".

Difficile capire con chiarezza come si collochi questa lettera nella strategia di Gambini: di certo nel suo mirino c’è ancora Pierotti, di cui nei giorni scorsi aveva chiesto le dimissioni.