La mostra da un secondo? Apre e chiude sabato

Una serata rinascimentale nel XXI secolo all’Alexander Museum Palace di viale Trieste a Pesaro. Domani alle ore 21 si svolgerà la mostra più breve del terzo millennio che avrà come protagonista il conte Alessandro Marcucci Pinoli (in arte Nani), personaggio poliedrico, effervescente, di grande spessore culturale, oltre che apprezzato imprenditore nel settore del turismo.

A incoronare l’evento interverranno il fisico anconetano Franco Rustichelli sul paradosso dell’Immortalità di Gino De Dominicis e il critico Carlo Bruscia sulla poliedrica dimensione artistica di Nani. Dodici opere inedite del conte Nani verranno mostrate per la prima volta al pubblico nella sala mostre dell’Hotel Alexander Museum di viale Trieste, come flash fotografico, dopo che i relatori hanno indagato sulla attività complessa, vasta e affascinante di un autore che è difficile catalogare. Ad aprire l’incontro lo stesso conte Alessandro Marcucci Pinoli, cui seguirà la performance di Franco Rustichelli, colui che nel 1970 a Roma, nella Galleria L’Attico di Sargentini, espose una soluzione matematica dell’immortalità, tesa a sfidare il tempo, lo spazio. Un gioco condotto tra corpo e spazio, sullo scenario del gran teatro della morte.

La potenza delle idee di Rustichelli si fissa nel percorso creativo svolto in maniera inedita e misteriosa dal conte Nani. Ideatore dell’evento, in collaborazione con lo scultore pesarese Leonardo Nobili, è il “detonatore“ delle attività culturali Carlo Bruscia, anche lui artista, fanese doc, già compagno di studi di De Dominicis e Schifano.

"Dopo la mostra di Gino De Dominicis più breve del XX secolo, a cavallo dei due millenni – dice Bruscia – la mostra del conte Nani è ancora più devastante e addirittura più breve, nel XXI secolo. Da tempo Alessandro Marcucci Pinoli mi aveva chiesto un intervento sulla sua poliedrica personalità artistica e quindi mi sembrava giusto dedicargli un evento che potesse essere catalogato negli annali della sua storia di artista".

Perché la mostra di un secondo? Perché il tempo non esiste, è un’invenzione, mentre l’uomo esiste per davvero. Quindi fermare il tempo per un secondo in una qualsiasi giornata del terzo millennio è semplicemente un’invenzione. In tutto questo c’è un richiamo al Rinascimento, il periodo artistico più aureo e più elevato della storia dell’arte mondiale, in quanto nel Rinascimento si celebravano occasioni come queste.

"Ho ritenuto di dedicare una serata esclusivamente ad Alessandro Marcucci Pinoli – continua ancora Carlo Bruscia – perché è un visionario come me, ha conosciuto i grandi artisti e quelli che non hanno mai avuto una storia alle spalle. Ha dedicato il suo tempo alla valorizzazione dei grandi autori, ma anche degli artisti inediti. Lo ha fatto in virtù della sua grande conoscenza, frutto di un sapere tramandato da un padre che lo ha iniziato sin da giovane all’arte e ai suoi piaceri, visitando musei, gallerie e atelier di tutto il mondo".

Silvano Clappis