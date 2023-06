La Mostra del Cinema e i maschi Focus sui modi di rappresentarli

Vento in poppa per la Mostra del cinema. Dopo le serate sold-out d’esordio oggi programma ricco di novità e appuntamenti. Al via il Concorso Pesaro nuovo cinema con 16 lavori che concorrono al premio finale e che verranno giudicati dai registi Rä di Martino; Pablo Marìn e Francesca Mazzoleni. Allo Sperimentale a partire dalle 17, saranno proiettati "Dva" della russa Alexandra Karelina; a seguire "The Newest olds" (già selezionato a Toronto dell’argentino Pablo Mazzolo. Ed ancora la raccolta di immagini di "Exhibition" della statunitense Mary Helena Clark e l’enigmatico "Howling" della giapponese Aya Kawazoe. Grande attesa per la lezione di cinema in Piazza del Popolo (ore 21.30), dal titolo "La mala educación del maschio all’italiana" tenuta dalla giornalista, critica cinematografica e Presidente della Fondazione Accademia del Cinema Italiano Piera Detassis che racconterà la rappresentazione del ‘maschio’ nella commedia italiana. A seguire, sul grande schermo, verrà proiettato l’iconico film del 1970 diretto da Ettore Scola "Dramma della gelosia" (Tutti i particolari in cronaca) con l’indimenticabile Monica Vitti che recita a fianco di Marcello Mastroianni e Giancarlo Giannini. Il primo focus della nuova edizione è all’artista anglo-palestinese Rosalind Nashashibi: dalle 15 allo Sperimentale verranno proiettati tre dei suoi lavori: "Everyballing"; "Carlo’s vision" (entrambi in 16 mm) e Denim Sky. Da oggi torna anche Circus, dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Si parte alle 16 alla Pescheria con il laboratorio Personaggi animati a cura di Francesco Zano Zanotti e, alle 18, con la proiezione del film d’animazione "Oink" di Mascha Halberstad. E poi il film della retrospettiva dedicata a Giuseppe Tornatore che stasera sarà "La sconosciuta", il regista lo diresse nel 2006 ed è ispirato a fatti di cronaca sul racket della prostituzione. Appuntamento alle 21.00 al Teatro Sperimentale. La Vela incantata – Il cinema in spiaggia, organizzata con la collaborazione della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, vede la proiezione stasera di "Un Amleto di meno" alle 21.30 a Bagni Agata, diretto e interpretato da Carmelo Bene.

(C.Sal.)