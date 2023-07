La mostra fanese emigra in Trentino

Emigra in Trentino il progetto "I borghi dell’arte", la collettiva itinerante di nove artisti che promuovere il dialogo tra arte contemporanea e borghi storici. Una staffetta espositiva partita lo scorso anno da Urbino, che nell’estate 2022 è stata ospitata in cinque borghi della provincia e che quest’anno si trasferisce fuori regione per promuovere quegli stessi borghi di Fermignano, Orciano, Mondavio, Mondolfo e Mombaroccio. Giungendo in Trentino (Predazzo, Ziano di Fiemme e Tesero) il tour espositivo cambia nome: i borghi sono sostituiti dai paesi, ma il concetto non cambia. "Questi paesi sono caratterizzate dalla presenza di un centro abitato con il palazzo comunale, la chiesa parrocchiale e la piazza - spiegano gli organizzatori - sono quindi luoghi con una forte identità. I nove artisti hanno accettato la difficile sfida di far dialogare la pittura contemporanea con la storicità di questi paesi. I loro linguaggi sono eterogenei: si passa dall’arte figurativa all’astratta, dal segno accademico alla pennellata informale. La tavolozza è quindi contraddistinta da colori sgargianti e stride con la visione odierna che abbiamo di questi borghi, come luoghi tranquilli e un po’ grigi".

ti.pe.