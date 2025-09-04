"La mostra su Raffaello è in perdita"

"La mostra Raphael Urbinas è in perdita di oltre 18mila euro in sei mesi: l’amministrazione, per incapacità, riversa i debiti sui cittadini". Dopo averla contestata a vario titolo e a più riprese, Maria Francesca Crespini, capogruppo di Futura in Consiglio comunale, torna a parlare dell’esposizione allestita nei locali del Collegio Raffaello. Per la mostra, che conta diverse riproduzioni fotografiche in alta definizione e dimensioni reali delle opere del Divin pittore, ora la minoranza ha richiesto un accesso agli atti e Crespini parla così delle informazioni ricavate: "L’esposizione di “fotocopie di quadri“ di Raffaello è costata 2.600 euro al metro quadro. Già i conti non tornavano e in tutti i preventivi che avevamo richiesto si parlava di un costo massimo di 400 euro. Dall’accesso agli atti è emerso che, fino a oggi, tra allestimenti, personale per l’apertura e altro la mostra sia costata circa 22.700 euro, mentre l’incasso di questi sei mesi corrisponde a 4.519 euro. Dunque c’è stata una perdita superiore a 18mila euro. Ancora più grave è quanto riportato nella convenzione tra Comune e Urbino servizi: il valore della concessione è di quasi 60mila euro più Iva, interamente coperti dalla previsione di entrate dei servizi affidati in concessione, (questo è falso perché è già in deficit), ed essa durerà fino al 31 dicembre 2025, salvo proroghe. Noi, viste le perdite, ne chiediamo la chiusura immediata. Nella convenzione si legge anche che il Comune di Urbino si sarebbe accollato i debiti eventualmente intercorsi. Si firma una convenzione già palesando che la mostra possa andare in perdita e il Comune comunque dice che la coprirebbe. Allora Urbino servizi cosa ci sta a fare? Per sperperare i soldi pubblici? È una scatola cinese in cui il Comune scarica tutte le spese folli che vuole fare?".

Secondo Crespini, in questo agire del Comune ci sono "incompetenza politica e amministrativa e irresponsabilità. Il denaro pubblico deve essere gestito bene. Non si gioca con esso, non si gioca con i cittadini. Sottolineo, infine, un altro aspetto gravissimo: il Comune fa pagare due euro agli studenti delle scuole superiori per visitare questa mostra di fotoriproduzioni mentre a Palazzo ducale gli studenti entrano gratis. Si devono vergognare".

n. p.