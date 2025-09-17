Gli scontrini di una volta...

Massimo Pandolfi
Gli scontrini di una volta...
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente AdriaticaPoliziotto uccide pitbullCaldo anomaloFestival FilosofiaElettra LamborghiniGelati migliori
Acquista il giornale
CronacaLa mostra “Tutto Fungo“ scatena la polemica politica
17 set 2025
REDAZIONE PESARO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. La mostra “Tutto Fungo“ scatena la polemica politica

La mostra “Tutto Fungo“ scatena la polemica politica

Silvia Serafini, consigliere comunale: "Tutto si svolge nel periodo elettorale mentre un assessore è candidato".

Silvia Serafini, consigliere comunale: "Tutto si svolge nel periodo elettorale mentre un assessore è candidato".

Silvia Serafini, consigliere comunale: "Tutto si svolge nel periodo elettorale mentre un assessore è candidato".

Per approfondire:

Una manifestazione sui funghi e le concomitanti elezioni regionali scatenano polemiche politiche. Il consigliere comunale di minoranza Silvia Serafini si dice perplessa per l’arrivo di “Tutto Fungo“: "Siamo alla quarta edizione, ma chi si è accorto delle altre tre? Apprendiamo dal Comune di Cagli che il 24, 27 e 28 settembre ci sarà la quarta edizione di una manifestazione dedicata ai funghi. Ben vengano le manifestazioni che hanno l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio e le sue risorse naturali, di sensibilizzare le persone a una sua fruizione sostenibile e di creare un indotto, ma facciamo davvero fatica a ricordare le passate tre edizioni in merito ad affluenza, coinvolgimento degli operatori e delle associazioni locali e successo dell’evento in sé. Presenteremo una richiesta di accesso agli atti per capire i costi, gli affidamenti e, ove possibile, l’indotto creato. Ma quest’anno è peculiare anche il periodo in cui l’evento si svolge perché è praticamente concomitante con le elezioni regionali – addirittura due date su tre ricadono nel periodo del cosiddetto silenzio elettorale – e il rischio che si trasformino in un palcoscenico privilegiato per i candidati è davvero concreto, specie in considerazione del fatto che una componente della giunta comunale è candidata".

Mario Carnali

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata