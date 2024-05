La musica che abbraccia la città. Un concerto unico, 280 studenti: il Conservatorio è sceso in strada

La musica che abbraccia la città. E’ il messaggio lanciato ieri dai 280 studenti del Conservatorio che sono usciti dalle loro aule di studio e hanno portato le loro note per tutto il centro cittadino facendolo risuonare come un unico grande concerto. L’appuntamento di ieri con il tradizionale "Porte aperte alla città", l’open day per far conoscere l’offerta formativa agli aspiranti studenti, è stata l’occasione per una performance senza precedenti. Piazza Lazzarini, per tutta la mattinata di ieri, è stato il teatro di un grande spettacolo corale in cui i ragazzi hanno letteralmente incantato i numerosissimi cittadini presenti che, anche affacciandosi dai balconi antistanti, hanno assistito a bocca aperta. "Ci siamo voluti aprire ad un pubblico che non è quello consueto delle sale da concerto – ha commentato Fabio Masini, direttore del Conservatorio -. Nell’anno di Pesaro Capitale della Cultura abbiamo sentito l’esigenza di abbracciare la città facendo, di necessità virtù, dei lavori in corso per la ristrutturazione della nostra sede storica che dovrebbero concludersi a gennaio 2025".

I ragazzi hanno spaziato nei generi musicali più vari proponendo anche brani davvero inconsueti. In piazza Lazzarini, ad esempio, intorno alle 13, si sono diffuse inaspettatamente le note della colonna sonora di Super Mario, il popolare videogioco anni ’80 che è stato riconosciuto e apprezzato anche dagli adolescenti di oggi. "Le performance – spiega Fabio Masini -, hanno coinvolto anche altri punti della città. A palazzo Olivieri, nella sala marmi, è stato possibile assistere a concerti di vari generi musicali, dalla classica alla musica antica e lirica. Al Pedrotti, invece, era possibile accedere alle esibizioni dei laureandi direttori di orchestra, in collaborazione con l’orchestra filarmonica marchigiana e giovani pianisti del nostro Conservatorio. Alla chiesa della Maddalena si sono susseguiti concerti jazz e azioni teatrali di arte scenica. E’ stata coinvolta anche la sala Bei della Provincia con musica per fiati e in piazzale Lazzarini è stata la volta di sassofoni e clarinetti". "Ringrazio gli studenti – ha sottolineato Fabio Masini -, che si cimentano nel mondo della musica da tutte le parti del mondo dal Kazakistan alla Cina ma anche dalla Turchia e dall’Iran. Tantissimi, infatti, sono gli studenti internazionali che ci scelgono. E’ stata una grande festa e un’importante occasione di incontro tra le famiglie. Molto apprezzati anche i punti informativi dove gli aspiranti studenti hanno avuto la possibilità di conoscere come funziona lo studio in conservatorio".

"E’ stata una giornata straordinaria al di sopra di ogni aspettativa dove come sempre ha fatto da padrona la più nobile delle arti, la musica – è il commento di Stefano Venturi, coordinatore dell’Open day di ieri -. Sono stati 280 gli allievi che si sono esibiti. È stato stimolante e al tempo stesso emozionante per tutti gli allievi del Rossini, potersi esprimere in tutta la loro bravura e professionalità che ha entusiasmato il numerosissimo pubblico. In qualità di coordinatore dell’intero evento esprimo la mia grande soddisfazione e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa indimenticabile giornata che a mio avviso è sicuramente una delle più importanti produzioni del Conservatorio".