La musica di Battiato e i motori. Un viaggio "Over and over again"

Si intitola "Over and over again, un viaggio con Franco Battiato" il concerto in programma venerdì 20 settembre, alle 21, all’Auditorium Scavolini, pensato per rendere omaggio al grande Maestro della musica italiana in occasione di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Un evento organizzato dal Moto Club e Registro Storico Benelli nell’ambito del progetto culturale "La musica della moto", nato per valorizzare due tratti identitari della città: musica e motori. Per l’occasione salirà sul palco dell’Auditorium il prestigioso gruppo formato da Angelo Privitera, Fabio Cinti e il Nuovo Quartetto Italiano, storici compagni di viaggio di Franco Battiato.

Ad accompagnare l’esibizione un "coro" d’eccezione: una parata di moto tra le più rappresentative della splendida collezione Benelli. Il concerto è un progetto di Orietta Piazza e di Angelo Privitera, tastierista e programmatore di Franco Battiato per oltre trent’anni e si avvale della voce di Fabio Cinti (Targa Tenco per il suo adattamento cameristico de "La Voce del Padrone") portando sul palco i successi di Battiato con i suoi arrangiamenti originali. Con loro, il Nuovo Quartetto Italiano, gli archi che hanno accompagnato il Maestro in numerose tournée. "La Musica della Moto – dice Paolo Marchinelli, direttore del Museo Officine Benelli - è un progetto culturale ideato quindici anni fa per esaltare il connubio musica e moto. Le motociclette Benelli sono diventate famose in tutto il mondo anche per il loro mitico ’sound’, davvero emozionante. Per questo, in un anno così speciale per la città, abbiamo pensato di organizzare un grande evento musicale, portando a Pesaro musicisti straordinari".

A parlare del concerto è Angelo Privitera: "Era doveroso un atto d’amore per Franco e l’unico modo che ho per ricordarlo è suonare – dice -. Questa volta siamo onorati di farlo a Pesaro, Capitale della Cultura 2024 e città a cui sono molto legato per la mia passione motoristica". Il concerto è organizzato con la collaborazione della Camera di Commercio delle Marche e del Comune di Pesaro. "Ringrazio gli organizzatori – spiegano il Andrea Biancani e Daniele Vimini, sindaco e vicesindaco di Pesaro - che da anni mandano avanti questa tradizione confermando il ruolo di Pesaro, anche in questo caso, come Terra di Piloti e Motori e Città Creativa UNESCO della Musica".

Il concerto è gratuito, ma è necessaria la prenotazione. Per avere informazioni o prenotare il proprio posto è possibile contattare il Museo Officine Benelli al 0721/31508 o all’indirizzo e-mail officinebenelli@hotmail.it. Saranno accettate prenotazioni pervenute entro e non oltre mercoledì 18 settembre.