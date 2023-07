La musica di Beethoven Le parole di Marco Bocci

Dopo una prima serata particolarmente toccante che ha celebrato il ventennale, è l’ora del secondo appuntamento per la ventesima edizione del Fossombrone Teatro Festival: tre recital tra parole e musica. E così questa sera alle 21.30 sul palcoscenico allestito nell’Esedra di piazza Mazzini va in scena lo spettacolo-concerto "Sonata a Kreutzer" che vedrà protagonista anche il noto attore Marco Bocci (foto). Prodotto e distribuito da AidaStudioProduzioni, con l’ideazione e la direzione artistica di Elena Marazzita, l’evento farà risuonare la "Sonata per pianoforte e violino in la maggiore n. 9, op. 47, di Ludwig Van Beethoven" composta tra il 1802 e il 1803 e pubblicata nel 1805 con dedica al musicista e compositore francese Rodolphe Kreutzer, da cui il nome con cui è più comunemente nota. Una sonata spettacolare che vedrà al violino Davide Alogna e al pianoforte Giuseppe Gullotta, su musiche adattate da Riccardo Ventrella. "Dopo David Riondino, un altro autentico talento del teatro italiano per un cartellone che rappresenta un eccellente punto di equilibrio tra classico e moderno - sottolinea il patron Fiorelli – e che ci consente di confermare il Fossombrone Teatro Festival come un evento vivace e interessante nel quale ritrovarsi" . Ingresso gratuito. In caso di pioggia ci si sposta all’interno della chiesa barocca di San Filippo in corso Garibaldi.

ti.pe.