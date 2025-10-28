La musica di Mezio Agostini. Rara occasione di ascoltarla

Ancora una prestigiosa iniziativa del Conservatorio Rossini dedicata al musicista fanese Mezio Agostini (1875-1944) in occasione del 150° anniversario della nascita. L’istituto musicale celebra il compositore con la giornata di studi "Bordeggiando: Mezio Agostini tra Fano, Pesaro, Venezia. Conversazioni e musica a 150 anni dalla nascita" (Palazzo Olivieri, giovedì). Mezio Agostini, enfant prodige, compositore, pianista e direttore d’orchestra, è stato protagonista della scena musicale italiana della prima metà del Novecento.

La giornata di studi si aprirà alle 10 con Anna Maria Michetti, pronipote del compositore. Seguiranno le relazioni, fra cui quella di Concetta Assenza (Pesaro), Maria Chiara Mazzi (Bologna) e Silvia Urbani (Venezia). Al termine, rara occasione di ascoltare alcuni brani pianistici del compositore, introdotti da Federico Agostinelli ed eseguiti dagli studenti di pianoforte del Conservatorio.

Dalle 15 gli interventi, fra gli altri, di Luca Ortelli (Pesaro) e Giovanni Maria Perrucci (Pesaro). Poi, esibizione degli studenti di canto, violoncello e pianoforte. Si potrà visitare la mostra di documenti conservati nella Biblioteca del Conservatorio. Ingresso libero su prenotazione (eventbrite.it).