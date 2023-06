La musica elettroacustica conquista la Sonosfera Domani il concerto dei premiati al concorso

E’ in corso fino a venerdì ISAC – 2023, l’International Sonosfera Ambisonic Competition. Si tratta della prima edizione del Concorso internazionale di composizione elettroacustica tridimensionale pensato per lo spazio tecnologico della Sonosfera, ideato da David Monacchi. Il concorso è dedicato a Eugenio Giordani, scomparso nel 2020, che ha diretto per 40 anni la Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio Rossini. Il concorso ha avuto uno straordinario successo. Un centinaio le composizioni pervenute, 77 quelle selezionate con autori provenienti da 26 paesi. "Ci è sembrato naturale – ha esordito Daniele Vimini - mettere a punto un momento in cui il mondo potesse lavorare sulla composizione di musica elettronica per la Sonosfera®. Fondamentale è la componente internazionale: proprio per questo il bando è stato diffuso con forza anche in tutte le città creative Unesco della Musica". Un lavoro che ha impegnato ben due giurie, una nazionale ed una internazionale presieduta da Natasha Barrett, figura di rilievo della composizione elettroacustica nello spazio tridimensionale, che si esibirà in concerto oggi alle 18 in Sonosfera, con replica alle 21.

"Pesaro - sottolinea Monacchi - è una delle poche città al mondo ad avere ben due spazi per l’ascolto tridimensionale del suono: lo Space (Soundscape Projection Ambisonics Control Engine), grazie al quale negli anni ’70 per parlare di musica elettronica si veniva al Conservatorio di Pesaro, e poi l’evoluzione con la Sonosfera® che è un vero e proprio spazio pubblico della città". In questo spazio si realizzeranno concerti acusmatici: la musica – concreta, elettronica e digitale – non prevede cioè esecutori dal vivo e viene ascoltata senza che le fonti sonore siano manifeste. Domani alle 19 in Sonosfera si terrà il concerto dei 5 premiati. La Cerimonia Awards ISAC -2023 si terrà alle 18 nella sala del Consiglio Comunale. Ingresso gratuito; prenotazione obbligatoria (0721387 541; [email protected] ma.ri.to.