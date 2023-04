La musica era la sua vita: addio a Luciano Daniele

Il suo negozio ‘Stazione Musica’ in via Bixio era meta di tanti musicisti, e per questo noto in città.

Luciano Daniele (foto), originario di Brindisi, lo ha gestito con la moglie, che aveva conosciuto a Pesaro, per ben 27 anni.

Per questo i familiari invitano tutti gli artisti che lo conoscevano e gli erano affezionati a portare il proprio strumento al funerale, che si celebrerà il porssimo 2 maggio, quindi martedì, alle ore 15 nella chiesa di Cattabrighe.

"La musica lo ha accompagnato tutta la vita, la respirava, non poteva farne a meno – dice la figlia -. Suoneremo tutti insieme un brano che mio padre amava tanto: il celebre ’When the saints go marching in’ di Louis Armstrong".