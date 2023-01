La musica, il corteo, i filmati e le interviste Il Giorno della memoria è nei volti dei ragazzi

di Alessio Zaffini

Una lunga processione, partita dal Liceo artistico Mengaroni, che ha visto coinvolti 130 studenti. All’inizio di questa interminabile colonna di ragazzi vestiti di nero e con una stella di David sul petto, una ragazza, con delle rose bianchissime, dava il ritmo di camminata per tutto il corso XI Settembre, fino a raggiungere piazza del Popolo, dove, sulle pietre d’inciampo con i documenti originali degli ebrei pesaresi, sono stati posti i fiori. Il tutto in un rispettosissimo silenzio. Si è aperta così, ieri, con gli studenti assoluti protagonisti, la celebrazione della Giornata della Memoria, che ricorda l’olocausto degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale. I ragazzi, coordinati dal professore Giorgio Donini, si sono poi sistemati in fila, per ascoltare la lettura della poesia "Inno di morte" di Paul Celan, declamata proprio da Donini: "Questa è una delle pagine più atroci messe in atto dagli esseri umani, è una poesia molto potente – commenta il docente –. È dai giovani che si deve ripartire, da una generazione che deve sì conoscere l’odio, ma solo attraverso i libri".

Sono stati infatti proprio i giovani a decidere come celebrare questa giornata: subito dopo la lettura della poesia, Luca Mancini, studente del Mengaroni, ha cantato in piazza la canzone "Auschwitz" di Francesco Guccini: "E’ stata una grande emozione poter cantare un pezzo così forte in mezzo ai miei compagni di classe e non – dice Luca –. La prima volta che mi sono esercitato per cantarla, mi sono commosso, perché il messaggio che trasmette è molto forte e sapere che degli esseri umani abbiano dovuto soffrire certe torture mi ha messo una grande angoscia. È importante che si ricordi, perché solo così possiamo evitare che altri atti del genere si ripetano".

I ragazzi si sono poi spostati nel Salone Metaurense della Prefettura, dove hanno esposto i loro progetti dedicati alla Giornata della Memoria: i ragazzi del Santa Marta hanno proposto delle letture intitolate "Preghiera e poesia per il viaggio", mentre gli studenti del Liceo Marconi hanno ricordato le tappe della deportazione. Allo stesso modo, i ragazzi del Benelli si sono voluti immedesimare in questo tremendo itinerario, elaborando un cortometraggio intitolato "Il ritorno dal viaggio", mentre gli studenti del Bramante-Genga hanno proposto un filmato musicato accompagnato dalla lettura di alcuni testi intitolato "Viaggio a Berlino, il Memoriale". Anche il Mamiani ha partecipato a questa iniziativa, con un’intervista fatta al professor Paolo Teobaldi, "Primo Levi a Pesaro. Paolo Teobaldi racconta".

A concludere le presentazioni studentesche, altre due letture di brani tratti da racconti di deportati, con l’Istituto Cecchi che ha proposto "Il viaggio da Pennabilli, una storia locale" e la Nuova Scuola con "Viaggio come salvezza". Ad aggiungersi ai ragazzi delle varie scuole, anche il Conservatorio Rossini, che ha proposto tre brani: come primo brano è stata scelta un’antica preghiera ebraica in lingua aramaica, denominata Kaddisch, cantata dal soprano Elizaveta Shuvalova, e a seguire "Men and children of this world" e "Only in God I trust", tratte da "The Divan of Moses Ibn Ezra" e suonate dal chitarrista Niccolò Neri, accompagnato dal soprano Vera Silnikova.