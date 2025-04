La musica nel cinema. Tavola rotonda a palazzo Olivieri

Oggi, alle 15, nella sede di Palazzo Olivieri il Conservatorio Rossini ospita la tavola rotonda "La musica cinematografica e il linguaggio delle emozioni", curata da Francesco Finocchiaro. Il legame tra suono, immagine ed emozioni, al centro della narrazione cinematografica, ha prodotto molti cambiamenti nella composizione musicale e nella drammaturgia per immagini. La tavola rotonda sarà l’occasione per esplorare questo legame, a partire dalle prime espressioni del cinema muto fino alle forme audiovisive di oggi. Introdotti da Francesco Finocchiaro, docente di storia della musica del Conservatorio Rossini, interverranno: Gillian B. Anderson, esperta di musica per immagini in movimento e direttrice d’orchestra, Marco Targa, professore di musicologia dell’Università della Calabria; Maurizio Corbella, professore di musicologia dell’Università di Milano. Gli studenti del Conservatorio Caterina Dionisi, Tamari Kupatadze e Matteo Ottavianelli si alterneranno al pianoforte per eseguire brani tratti da collezioni storiche di musica per il cinema.