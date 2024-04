"La musica non muore, io la racconto"

La musica raccontata, meglio spiegata. Inizia domani alla Chiesa dell’Annunziata (ore 18), un nuovo ciclo della fortunata serie lezioni-concerto tenute da Mario Totaro. Il compositore e pianista questa volta prenderà in esame i compositori romantici: Berlioz, Mendelsshon, Chopin; Schumann; Liszt.

"Sono cinque incontri, ciascuno dedicato a un aspetto particolare di un musicista romantico, che si svolgeranno in cinque domeniche alla Chiesa dell’Annunziata alle 18. Il primo incontro è previsto per domani e si intitolerà "Il trip di Hector Berlioz".

La musica raccontata, quale è il suo pubblico?

"Gli incontri sono pensati per un pubblico di appassionati, ma sono adatti anche a musicisti e studenti del conservatorio. Non è facile raggiungere questo risultato: solitamente quando ci si rivolge a un pubblico di ’non esperti’ si teme l’incomprensibilità e allora si tende a parlare di tutto tranne che di musica. Io però ho fiducia nella gente".

Dopo sei anni possiamo trarre un primo bilancio di questa esperienza?

"È sicuramente molto positivo, nonostante la parentesi del Covid non ci abbia giovato. Quello che ancora manca è il coinvolgimento di giovani che non siano studenti di musica. Bisogna lavorarci".

Come si spiega lo scollamento che c’è, sempre più evidente, tra musicisti classici e pubblico?

"È dovuto al fatto che in Italia la musica non è mai stata inserita nei programmi scolastici come materia di pari grado e dignità rispetto a tutte le altre. Purtroppo, devo dirlo con incredulità e amarezza, pare che questa situazione assurda che dura da 150 anni non sia percepita come un problema dagli stessi addetti ai lavori. Ho la sensazione che molti musicisti siano gratificati dall’idea di far parte di una specie di ’setta’ di iniziati. In base alle esperienze fatte nel corso di una vita intera, considero quest’atteggiamento come una sciagura".

Antico tema. Come interessare il pubblico giovane alla classica?

"Per le regioni di cui sopra direi che si dovrebbe agire in modo intelligente, facendo divulgazione nelle scuole. Non si tratta però di fare la lezioncina di storia della musica che si fa in conservatorio ma qualcosa in grado di coinvolgere in profondità quella generazione, qualcosa che sappia interessare senza banalizzare".

Come vede i progetti che tentano di avvicinare la musica sinfonica a quella pop-rock?

"Qualsiasi operazione ha valore in base alla qualità, al gusto, allo spessore culturale e all’intelligenza della proposta. Tornando alla ’setta’ dei musicisti, c’è chi prova gusto a costruire muri attorno ai generi musicali, sguazzando nell’idea dello ’specialismo’. Io da sempre sono per i concerti che uniscono piuttosto che dividere: musica sinfonica, classica, sperimentale, jazz, rock, etnica… per me sono facce di una medaglia unica, dove ciò che conta è il valore artistico e l’idea che ci sta dietro".

In mezzo a computer, autotune, brani concepiti attraverso l’Ai, come vede il futuro della musica?

"Sono e credo che resterò un ottimista. La musica (e l’arte in genere) sono state date per morte parecchie volte e ogni volta sono riemerse con forza, adattandosi sempre. Non è possibile silenziare la creatività umana. Chi dice che tutto sia già stato detto e fatto e che non possiamo più aspettarci nulla dal futuro potrà anche essere un artista e/o un intellettuale di prim’ordine, ma sicuramente non è un creativo".