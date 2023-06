La Mussolini madrina del Carnevale E il Vulòn conquista il palco europeo

di Anna Marchetti

E’ firmato dall’artista degli effetti speciali Andrea Giomaro il manifesto dell’edizione 2024 del Carnevale. Ieri mattina l’anteprima della manifestazione è stata presentata nella sede di Bruxelles del Parlamento europeo. E’ qui che una delegazione fanese, guidata dalla presidente della Carnevalesca Maria Flora Giammarioli e dall’assessore al Turismo Etienn Lucarelli, è stata accolta dall’eurodeputata Alessandra Mussolini. I temi del Carnevale di quest’anno, in programma nelle domeniche del 28 gennaio, 4 e 11 febbraio, saranno musica e ‘follia’, riassunti nel titolo di questa edizione "In viaggio con il Vulón. Fuori dalle righe…e dagli spazi!". "Ai maestri carristi – ha spiegato Giammarioli – abbiamo dato questa indicazione per i bozzetti dei carri di prima categoria, di cui almeno tre nuovi".

Per quanto riguarda il manifesto, Andrea Giomaro ha spiegato di "aver disegnato il Vulón che corre per uscire dagli spazi di tutti i giorni". I colori della città di Fano (bianco e rosso) sono stati affiancati al verde dei cavoletti di Bruxelles che giocosamente si mischiano ai colorati cioccolatini, caratteristici del getto del Carnevale fanese. Grande interesse della parlamentare Alessandra Mussolini per la manifestazione che ha espresso il desiderio di vedere. Sempre Mussolini ha sottolineato l’importanza del Carnevale fanese definendolo "una eccellenza italiana realizzata dal lavoro di tante persone: dietro al Carnevale c’è’ un indotto notevole". L’europarlamentare ha anche parlato dell’Europa come occasione di "fondi e bandi", per poi aggiungere: "Dobbiamo aiutare le regioni come le Marche che sono produttive e tanto danno al Pil italiano".

Il sindaco Massimo Seri, collegato on line dalla Memo, insieme all’assessore alla Cultura Cora Fattori, ha fatto presente quanto a Fano "il Carnevale sia una cosa seria che coinvolge tante maestranze ed ha un valore storico ed economico". L’assessore Lucarelli ha ricordato le origini romane della città e i recenti ritrovamenti archeologici collegati alla basilica di Vitruvio, mentre la presidente Giammarioli ha sottolineato il valore turistico ed economico della manifestazione che si organizza in bassa stagione. Presentati anche un video dedicato al Carnevale ed uno alla città di Fano.

Ad affiancare Mussolini, nella presentazione dell’evento anche il vice presidente della Carnevalesca Stefano Mirisola e il consigliere Saul Salucci. A Bruxelles c’era anche Andrea Santori presidente della Svem, mentre l’incontro è stato concluso da Riccardo Barile, esperto di Bandi Europei: "L’Europa – ha spiegato – ogni 7 anni mette a disposizione più di mille miliardi di fondi, che diventano quasi 2.000 miliardi visto quelli non utilizzati".