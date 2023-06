La mutazione genetica di Rocca Costanza

Gentile lettore, la sua lettera andrebbe pubblicata se non altro per la piccola perla rivolta al nostro sindaco "che ci ha fatto superare il Rubicone ma che a Roma ci è andato da solo". Parole che ognuno può intendere come crede sui grandi capi che sanno trascinarsi dietro le folle e i popoli, oltre che, naturalmente, gli eserciti. Su Rocca Costanza, al di là del suo simbolismo e segno di identità cittadina, come sarebbero più o meno le maglie biancorosse di Vuelle e Vis è meglio chiudere ogni ulteriore considerazione: i lavori di ristrutturazione per adattarla a diventare sede dell’Archivio di Stato l’hanno già cambiata profondamente nel suo interno rendendocela ancora più estranea e perduta. Una mutazione genetica. Ricorda Leopardi? "O patria mia, vedo le mura e gli archi e le colonne e i simulacri e l’erme torri degli avi nostri, ma la gloria non vedo, non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi i nostri padri antichi"...". Secondo me questi versi sanno di "provincialismo", patologia diffusa fra i pesaresi di una certa età che non hanno più il vigore per partire alla conquista del mondo, che sarebbero "le magnifiche sorti e progressive" di Terenzio Mamiani, quelle per le quali il giovane Leopardi lo prendeva per fondelli. "Et de hoc satis", che sarebbe "basta così".