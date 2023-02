Per ‘Teatri d’Autore’, la stagione di prosa nei teatri storici della provincia, stasera alle 21,15 al Teatro della Concordia di San Costanzo andrà in scena ‘La nascita del Giullare’ con Matthias Martelli per la regia di Eugenio Allegri. ‘La nascita del giullare’ è una delle ‘giullarate’ più rappresentative di ‘Mistero Buffo’, lo spettacolo capolavoro di Dario Fo. La storia è emblematica: il giullare non nasce tale, è il frutto di un miracolo di Gesù, che decide di trasformare un contadino, simbolo degli sfruttati del mondo, in un guitto che va nelle piazze per raccontare in modo comico e satirico la sua storia di reietto, e denunciare le violenze che era costretto a subire, smascherando così il potere e risvegliando le coscienze.