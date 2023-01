La natività di Sergio Fazzi in dono a Santa Maria delle Fabbrecce

In chiesa a Santa Maria delle Fabbrecce c’è un presepe, novità di quest’anno, che raccoglie la meraviglia di tanti. E’ dedicato alla memoria di Sergio Fazzi ed è stato realizzato dal figlio Roberto, cresciuto con la passione e la tradizione presepiale. I parrocchiani e tanti pesaresi conoscono l’abile mano e la sensibilità dei Fazzi, poiché Sergio, per decenni, ha aperto la propria casa, in zona Soria, proprio per mostrare il risultato di tanta applicazione e creatività. Le scolaresche, sapendo del piccolo tesoro custodito in casa Fazzi, per anni vi hanno fatto tappa, prima dell’inizio delle vacanze. Di grandi dimensioni, curato nei minimi dettagli, con molti personaggi e scene meccanizzati, il presepe, quest’anno è stato "traslocato" dalla casa dei Fazzi all’interno della più ampia famiglia parrocchiale di Santa Maria delle Fabbrecce. A ricomporlo con amore, ripercorrendo fedelmente la narrazione data dal padre, è stato Roberto Fazzi con l’aiuto dei due nipoti di Sergio, Anita e Gabriele. Nel breve testo che accompagna l’esposizione c’è l’augurio della famiglia Fazzi all’intera comunità pesarese: "Ci auguriamo che questa testimonianza diventi un messaggio perché sia una tradizione da coltivare in ogni casa"

s.v.r.