La natura al centro con Righetto

Matteo Righetto presenta oggi pomeriggio a Pesaro il suo nuovo romanzo "Il sentiero selvatico". Nel corso dell’incontro, che si terrà alle 18.30 nella sala del Consiglio comunale, l’autore dialoga con il giornalista Giorgio Guidelli sulla necessità di trovare un nuovo equilibrio con la natura e, quindi, anche con noi stessi. E’ la direzione che ci indica l’ultimo romanzo (edito da Feltrinelli) di Righetto. L’evento è realizzato in collaborazione con il Club Alpino Italiano sezione di Pesaro e s’inserisce nella rassegna ‘Incontri capitali’ promossa da Pesaro Capitale Italiana della Cultura, in collaborazione con Passaggi Cultura. Nel libro torna il paesaggio montano e torna il personaggio più amato del precedente romanzo "La stanza delle mele" (2022): si tratta di Tina Thaler, la vecchia cacciatrice guardiana della natura dolomitica. L’autore va a ritroso nel tempo fino all’infanzia della protagonista: si addentra nella sua vita, ne scopre i misteri e le scelte coraggiose che la porteranno ad essere una sorta di spirito antico che cammina per prati e vette e che, come gli animali selvatici, si lascia vedere solo se è lei a deciderlo. Ambientata durante la Prima Guerra Mondiale, la storia si snoda tra eventi cupi e trame poetiche, fenomeni paranormali e arcaiche tradizioni, in un rapporto continuo con la natura, sempre venato di meraviglia. Il prossimo appuntamento di ‘Incontri capitali’ sarà con Roberto Genovesi che mercoledì 19 giugno presenterà il suo libro "Il mietitore di angeli" (Newton Compton Editori) in dialogo con il giornalista Tiziano Mancini (Biblioteca San Giovanni, ore 21).