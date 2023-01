La Natura si riprende le pietre delle case

di Alfiero Marchetti Sono ormai mesi che nel tempo libero mi addentro in sentieri e tratturi da tanti anni in totale disuso, alla ricerca di testimonianze fisiche di insediamenti umani di un tempo ormai remoto. Nonostante la conoscenza che ho del mio territorio, faccio fatica anch’io ad orientarmi, ma è bellissimo! Grandi case rurali per lo più diroccate, in zone impervie percorse soltanto dagli animali e dagli uccelli, si notano oggi quasi a malapena, confuse come fossero un tutt’uno con i colori delle foglie degli alberi in autunno inoltrato. La vastità del territorio completamente disabitato, sembrerebbe rendermi impossibile soffermarmi sui particolari ed invece vivo con entusiasmo e in solitudine con la dovuta calma la ricerca dei particolari. Mi rendo conto che fabbricati un tempo conosciuti, senza essere stati demoliti non esistono più, non si avvertono, perché la natura soprattutto in ragione dei materiali di costruzione utilizzati (pietre di fiume e legname senza null’altro) se li è magicamente ed incredibilmente rimangiati, ha voluto che le fossero restituiti quei sassi e quei legnami che le furono tolti. I nostri monti dominano sempre l’orizzonte, in molte vallate l’imponente massiccio del Nerone, in altre lo straordinario intercalare dei crinali verso l’Alpe della Luna, in altre ancora il Sasso...