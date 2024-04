La natura vista da Cucchiarini è ancor più bella e comprensibile

Apprezzatissima e visitata da un pubblico numeroso la mostra dell’illustratore Ferruccio Cucchiarini esposta nelle sale di Palazzo Ubaldini di Apecchio, tanto che è stata prorogata al 14 aprile. La mostra è collegata alle iniziative del comune di Apecchio nell’ambito di “ Pesaro capitale italiana della cultura“.

Ferruccio Cucchiarini è un artista attivo da decenni nel campo dell’illustrazione scientifica e divulgativa e della pittura. Dopo aver conseguito la maturità alla prestigiosa Scuola del Libro di Urbino ha iniziato a collaborare con numerosi editori italiani e esteri. La sua prima importante collaborazione è legata al Vocabolario della Lingua Italiana Treccani, per il quale ha realizzato gran parte delle illustrazioni di zoologia e botanica, sia per i disegni che accompagnano le singole voci del vocabolario, sia per le tavole fuori testo. Per l’Istituto ha in seguito collaborato alla realizzazione di molte altre importanti opere, quali l’enciclopedia di scienze fisiche “Frontiere della vita“, voluta e diretta da Rita Levi Montalcini.

Inoltre, Cucchiarini ha realizzato illustrazioni per i testi scolastici delle più grandi case editrici italiane; collabora con editori, italiani, europei e americani. Ha sempre cercato di coniugare il disegno e lo studio delle scienze naturali. Nei suoi dipinti ricrea atmosfere di grande suggestione, dalle quali emergono emozioni e momenti vissuti personalmente in natura senza che, tuttavia, venga meno un assoluto rigore scientifico.

"L’illustrazione naturalistica e storica – dice di se stesso Ferruccio Cucchiarini – è stata da sempre un riferimento artistico e professionale e il libro illustrato un mezzo e uno spazio da conoscere e conquistare. Fin da bambino ho subìto il fascino della carta stampata; sia che si trattasse di fiabe, di testi scientifici, storici o divulgativi, le illustrazioni ricche hanno rappresentato per me un mondo fantastico da esplorare. Inoltre, ho sempre considerato il disegno e la pittura applicate alla divulgazione un modo onesto di partecipare allo straordinario mondo dell’arte figurativa".

Il settore dell’illustrazione divulgativa affrontato da Cucchiarini vede anche molte illustrazioni di storia, realizzate per gli indirizzi di scuola elementare e media soprattutto. "A differenza dell’illustrazione – aggiunge il Cucchiarini – tuttavia, il dipinto mi lascia più libero, la costruzione è spesso immediata. E i soggetti dei miei dipinti si ispirano alla natura. Utilizzo per lo più tecniche tradizionali: dipingo ad olio, acquerello e acrilico, di solito su tavola o tela". La mostra in corso ad Apecchio presenta oltre sessanta originali tra dipinti e illustrazioni e molte pubblicazioni e libri e proseguirà fino al 14 di aprile. Orari sabato e domenica 10-12,30 e 15 -18,30. Giorni feriali aperto su appuntamento chiamando lo Iat al numero 0722 99279 oppure al 366 1377489.

Amedeo Pisciolini