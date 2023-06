La nave Ail fa rotta a Pesaro per dare forza

Un viaggio a più tappe, un gruppo di Ulisse contemporaneo che cerca di informare e portare più consapevolezza riguardo alle malattie oncologiche: "Sognando Itaca", il nome del nuovo progetto dell’AIL, Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, sbarca a Pesaro, con il suo equipaggio formato da nove membri e coordinato dal professore Giuseppe Navoni, di AIL Brescia. Il viaggio, partito il 10 giugno da Trieste, ha come scopo quello di parlare e sensibilizzare maggiormente sui temi di ambiente ed alimentazione e come questi influiscono sulla vita di tante persone: "È un’esperienza che serve a far conoscere noi e quello per cui lavoriamo – spiega Navoni –. Ad ogni tappa del nostro percorso, infatti, ci fermiamo a parlare con i pazienti Ail di quella zona, facendoci carico delle loro paure e dei loro dubbi, grandi o piccoli che siano. Oltretutto, ci piace anche integrarli, per una giornata, a bordo della nostra barca a vela, mettendoli al timone: chi guida il timone, guida la nave, piccola metafora per fargli capire che loro stessi possono prendere in mano la loro vita e non farsi abbattere". "Il cambiamento climatico, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, diventerà la maggior causa di morte a livello globale – spiega Mario Salomone, segretario generale del World Environmental Education Congress –. Si sta formando una maggiore vulnerabilità dell’organismo dovuta agli eventi estremi, come siccità ed alluvione, che poi vanno a creare problemi sanitari, come inquinamento, proliferazione di insetti-vettori (che portano le malattie ndr.). Bisogna agire sulle città, perché solo 1 su 4 ha il "verde" adeguato al risanamento ambientale". Anche l’alimentazione ne risente di questi cambiamenti, soprattutto a causa dell’agricoltura intensiva e delle verdure "fuori stagione".

Alessio Zaffini