La Nazionale araba tenta Abdur-Rahkman

La fede smuove le montagne. Quella di Abdur-Rahkman (foto) potrebbe aprirgli le porte della Nazionale dell’Arabia Saudita, in caccia di un giocatore musulmano da inserire nelle sue fila in vista delle qualificazioni ai Mondiali del prossimo febbraio. La proposta di naturalizzazione è arrivata sul tavolo, ora sta al giocatore decidere se accettare o meno. Il coach della Nazionale araba è l’olandese Roijakkers, l’anno scorso a Varese per un breve periodo in cui aveva esaltato la piazza prima di essere allontanato per alcuni diverbi, che ha un incarico full-time fino a novembre del 2023.

Adesso, però, la testa dev’essere tutta sul campionato, con gli ultimi due turni prima del giro di boa che assegnano gli otto posti per le Final Eight di Torino. L’ammucchiata selvaggia a quota 14, con ben cinque squadre, fa presagire che conteranno parecchio le classifiche avulse per determinare anche la griglia della competizione che pesa molto, poi, su come si sviluppa la manifestazione. Nel frattempo, è aperta la prevedita per la sfida contro la Nutribullet Treviso in programma domenica alle 18 alla Vitrifrigo Arena. I biglietti si possono acquistare online su Vivaticket.com; al Vuelle Point di Prodi Sport Pesaro (Largo Ascoli Piceno 5) dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30; in tutti i punti vendita Vivaticket; alla biglietteria della Vitrifrigo Arena a partire dalle 16 di domenica. Questi i prezzi: Curva K e Curva Biancorossa (K2): 20 euro intero e 10 euro ridotto; Tribuna Laterale (L2, L8 e N1, N7): 25 euro intero e 15 euro ridotto; Tribuna (dal settore L3 a L7 e dal settore N2 a N6): 35 euro intero e 15 euro ridotto; Parterre: 60 euro intero e 30 euro ridotto; Poltroncine: 100 euro intero e 50 euro ridotto; Curva ospiti: 20 euro intero e 14 euro ridotto. La tariffa ridotta si applica ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 18 anni.

e.f.